Noi administratori „speciali ” pe lista neagră a ministrului Claudiu Năsui. Ce salarii uriaşe câştigau

Acesta a precizat în postare că salariile lor erau de 10.874 lei, 14.630 lei și 16.142 lei pe lună, deşi "statul român nu a mai privatizat nimic de peste un deceniu", iar companiile enumerate înregistrează pierderi masive."Eliberăm din funcţie alţi administratori,, speciali". De data aceasta este vorba de administratorii speciali a 3 companii de stat: Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir şi Uzina Automecanica Moreni. Salariile lor erau de 10.874 lei, 14.630 lei şi 16.142 lei pe lună", a mai afirmat Claudiu Năsui.Năsui prezintă succinct situaţia acestor companii de stat. "Cât de bine au fost administrate aceste companii? Automecanica Moreni face pierderi an de an (între 8 şi 7 milioane de lei) şi are capitaluri proprii negative, adică mai multe datorii decât active. Celelalte două sunt, de asemenea, pe pierderi. Cu rezultate operaţionale care s-au înrăutăţit anul trecut faţă de 2019. Pe scurt, tipic companii de stat, care trăiesc din banii contribuabililor", arată ministrul.Potrivit lui Năsui , aceşti administratori speciali "nu făceau absolut nimic". "Conform legii, ei ar fi trebuit să pregătească aceste companii pentru privatizare . În realitate, statul român nu a mai privatizat nimic de peste un deceniu. Toate sunt «ale noastre», adică căpuşate în continuu de mafii de partid. Fac pierderi. Acumulează datorii. După care şterg datoriile şi o iau de la capăt. Acum este momentul să oprim jaful din banii contribuabilului", a conchis Claudiu Năsui.