Grupul Eurolines Romania preia campingul Green Dolphin din Delta Dunarii

Green Dolphin este clasificat la 3 stele si se intinde pe 20.000 metri patrati. In plus, acesta dispune de 55 de casute (bungalouri) din lemn si de un spatiu pentru un numar maxim de 500 de corturi.Proprietatea s-a remarcat si prin faptul ca este cel mai mare camping din Romania cu cinema in aer liber. De asemenea, aici se tine anual Festivalul International de Film Independent "Anonimul".Intregul concept al resortului Green Village si al campingului Green Dolphin a fost gandit si construit in jurul acestui eveniment cinematografic, care se desfasoara in fiecare an, in luna august, timp de o saptamana, incepand din anul 2003. Filmele pot fi vizionate atat in aer liber, la Green Dolphin, cat si in cele trei sali de cinema aflate alaturi, in Green Village Resort.Grupul Eurolines opereaza campingul Green Dolphin din 2015, anul in care compania s-a extins in domeniul hotelier prin achizitia Green Village Resort 4*."Preluarea in proprietate a campingului aflat vis-a-vis de complexul Green Village era pasul firesc dupa cei sase ani in care ne-am ocupat de managementul hotelier al Green Dolphin. Practic, nu facem altceva decat sa ne continuam planurile de dezvoltare si de investitii", afirma Dragos Anastasiu, proprietarul Grupului Eurolines Romania, citat de Profit.ro.Acesta a anuntat ca se va moderniza campingul cu scopul de a le oferi tuturor oaspetilor care aleg cazarea la cort sau in bungalouri conditii si servicii de calitate.