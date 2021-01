Capitalizarea de piata a celor mai valoroase sapte companii americane de tehnologie a crescut cu 3.400 de miliarde de dolari in 2020

In conditiile optimismului referitor la vinzarile de iPhone-uri, cererea pentru produsul Teams al Microsoft, dezvoltarea platformei de comert electronic a Amazon si soliditatea afacerilor cu publicitate ale Google si Facebook, activitatile companiilor Big Tech nu au fost incetinite nici de COVID-19 si nici de investigatiile tot mai numeroase deschise impotriva lor, legate de pozitia lor dominanta pe piata.Cresterea puternica a actiunilor Tesla a fost cea mai mare surpriza.Actiunile Tesla au crescut de aproape noua ori in acest an, capitalizarea lor de piata urcand de la 76 de miliarde de dolari la inceputul anului la 669 de miliarde de dolari la inchiderea tranzactiilor de joi.In pofida inchiderii fabricilor la inceputul pandemiei, Tesla si-a revenit si a livrat un numar record de vehicule in trimestrul al treilea.In aceasta luna, Tesla a devenit cea mai mare companie care a fost inclusa in indicele S&P 500.Intre timp, producatorul de cipuri Nvidia si-a marit de peste doua ori valoarea in 2020, incheind anul cu o capitalizare de piata de 323 de miliarde de dolari si devenind a saptea cea mai valoroasa companie de tehnologie si a 16-a intre companiile din Statele Unite.Procesoanele sale de grafica pentru dispozitivele de jocuri s-au vandut atat de rapid incat compania a avut dificultati sa raspunda cererii.Cipurile Nvidia sunt solicitate tot mai mult si de catre centrele de date, unde volumul mai mare necesita viteze mai mari. In noiembrie, Nvidia a convenit sa cumpere producatorul de cipuri pentru dispozitive mobile Arm Holdings, de la SoftBank, pentru 40 de miliarde de dolari, in a doua mare tranzactie anuntata de o companie americana de tehnologie in 2020. Cu toate acestea, acordul poate fi blocat de autoritatile de reglementare din China.De departe cea mai mare crestere a capitalizarii bursiere a fost inregistrata de Apple, cu o crestere de aproape 1.000 de miliarde de dolari, datorita unui avans al actiunilor de 81%.Capitalizarea de piata a Amazon, care a beneficiat de cresterea afacerilor de consum si de cloud-computing, a urcat cu 710 miliarde de dolari.Microsoft a inregistrat o crestere a capitalizarii de 480 de miliarde de dolari, Alphabet de 268 de miliarde de dolari, iar Facebook de 193 de miliarde de dolari.Cresterile s-au reflectat in topul celor mai bogati oameni.Jeff Bezos, fondatorul Amazon, este cel mai bogat om din lume, urmat de Elon Musk , fondatorul Tesla, si de co-fondatorul Microsoft, Bill Gates . Pe locul al cincilea se afla Mark Zuckerberg, directorul general al Facebook. In top 10 se mai afla fondatorii Google Larry Page si Sergey Brin si fostul director general al Microsoft, Steve Ballmer.