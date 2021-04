Cardano a atins in nou record istoric, chiar si cu cea mai firava crestere din top 10 criptomonede

Firava doar in comparatie cu restul criptomonedelor din top 10, pentru ca, prin comparatie cu inceputul anului aceasta si-a majorat valoarea de vreo 8 ori.Dar chiar si asa, Cardano si-a depasit recordul istoric de 1,48 de dolari inregistrat in februarie, in conditiile in care astazi a trecut de 1,49 de dolari.Cu toate acestea, in ultimele doua saptamani, in timp ce unele criptomonede si-au dublat sau chiar triplat valoarea, Cardano (ADA) nu a cunoscut decat o crestere de 20-25%, dar asta nu inseamna ca nu are potential imens de crestere in viitorul mediu-indepartat.Spunem asta pentru ca exista unii analisti financiar si traderi care vad Cardano undeva la 20-30 de dolari per unitate.Dar, ramanand ancorati in prezent, Indexul Investing.com arata ca, ADA a crescut cu peste 10% in numai 24 de ore, acesta fiind cea mai mare majorare de pret inregistrata din 26 martie.Miscarea ascendenta a Cardano i-a impins cota de piata la 44,6 miliarde de dolari sau peste 2% din toata capitalizarea pietei. Prin cresterea de astazi criptomoneda si-a depasit si recordul anterior de capitalizare care era de 43,9 miliarde de dolari.In ultimele 24 de ore Cardano s-a tranzactionat intre 1,28 de dolari si 1,49 de dolari, iar in ultimele sapte zile, a inregistrat o majorare de 7,5%.Volumul cu care aceasta s-a tranzactionat in ultimele 24 de ore fiind de 4,76 de miliarde de dolari.