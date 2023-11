Care sunt cei mai fericiti oameni si de ce?

Danezii sunt cei mai fericiti oameni din tarile dezvoltate, potrivit unui clasament realizat pe baza datelor furnizate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), ce a luat in calcul 11 aspecte, printre care calitatea vietii, locuinta, veniturile, locul de munca, educatia, sanatatea, mediul si echilibrul dintre munca si timp liber.

Desi Danemarca se afla in a doua jumatate a clasamentului in ceea ce priveste nivelul veniturilor disponibile, cu 27.080 dolari, fata de o medie de 36.800 de dolari in tarile OCDE, locuitorii acestei tari s-au declarat deosebit de multumiti de timpul liber, pentru care au obtinut locul doi in clasament, relateaza MSNBC.

Potrivit clasamentului, cei mai fericiti oameni din tarile dezvoltate sunt cei care beneficiaza de o gama larga de servicii sociale si care nu petrec prea mult timp muncind.

Un alt motiv pentru fericire pare sa fie si nivelul datoriei ca procentaj din produsul intern brut al tarii. Astfel, tarile cu datorii mai mici au si cetateni mai fericiti, datorita faptului ca se mentine o stabilitate economica, se pot crea locuri de munca, iar sistemele de educatie si sanatate dispun de o finantare mai buna.

Ads

Statele stabile din Europa au ocupat 7 din cele 10 pozitii fruntase. Astfel, Norvegia se afla pe locul al treilea, unde 84 la suta din respondenti s-au declarat fericiti, in comparatie cu 54 la suta, cat este media in OCDE. La acest rezultat au contribuit o rata a angajarii de 75%, precum si faptul ca doar 0,34 la suta din persoanele apte de munca au stat fara job pentru o perioada de peste un an. De asemenea, datorita legislatiei muncii din aceasta tara, norvegienii muncesc doar 1.400 de ore pe an, in comparatie cu o medie de 1.739 de ore in OCDE.

Olanda se afla pe pozitia a cincea, 91% din cetatenii sai spunand ca sunt fericiti, mai mult decat in orice alta tara membra a OCDE. Potrivit studiului, olandezii petrec 70 la suta din timpul unei zile pentru probleme personale, distractie, mancat si dormit, fiind pe locul al treilea din acest punct de vedere.

Ads

Pe locul sase este Suedia, tara care detine suprematia in ceea ce priveste calitatea aerului, dar si in privinta increderii in institutiile publice. Elvetia se regaseste pe locul 7, datorita unei sperante de viata de 82,2 ani, dar si a faptului ca 79 la suta din mame isi gasesc un loc de munca dupa ce copilul incepe scoala, in comparatie cu o medie 65 la suta in OCDE.

Urmeaza Finlanda, care exceleaza in educatie, iar, pe locul 10, se afla Austria, ai carei cetateni au printre cele mai mari venituri disponibile din OCDE. De asemenea, austriecii nu au fost atinsi de valuri de concedieri in timpul crizei economice, asa cum s-a intamplat in majoritatea tarilor.

In clasament exista doar trei tari non europene. Canada se afla pe locul al doilea, datorita unei sanatati "de fier" a populatiei. Astfel, 88% din canadieni sunt sanatosi, comparativ cu o medie de 69% in OCDE. De asemenea, Canada are una din cele mai mari rate de aflabetizare din lume, iar 87% din populatie are cel putin diploma de liceu. In plus, in Canada exista una din cele mai scazute rate a violentei.

Ads

Pe a patra pozitie se regaseste Australia, unde cetatenii au mare incredere in instutitiile statului (71%), iar 96% merg la vot, cea mai mare rata din OCDE. Din 1983, procentajul fumatorilor a scazut cu 50 la suta, crescand si nivelul de sanatate. In schimb, australienii sunt printre cei mai munciti din OCDE, 14% lucrand peste 50 de ore pe saptamana.

In cele din urma, Israelul a ajuns pe pozitia a noua, in principal datorita averilor. Astfel, fiecare gospodarie din aceasta tara are o avere medie de 62.000 de dolari, fata de o medie de 37.000 de dolari in OCDE. In schimb, Israel nu s-a descurcat foarte bine la cele 19 criterii pentru calitatea vietii, avand o rata mai scazuta a alfabetizarii si un numar mai mare de ore de munca pe zi decat in alte state.