Pretul mieilor de Paste. Ciobani de la munte spun ca nu au cumparatori si prefera sa lase mieii sa creasca si sa-i vanda in toamna la arabi

Romanii comanda acum mai mult decat in mod normal

O data pe saptamana, produse bio

"Si anul trecut, dar si anul acesta este aceeasi poveste. Clientii nostri obisnuiti ne-au spus ca nu mai vor sa cumpere de la noi pentru ca le este frica sa nu tusim peste carnea de miel proaspat si sa le-o vindem lor infectata cu COVID", se plange Lioara Vasilescu, co-proprietara Naked Sheep.Potrivit ei, in zona muntelui Capatana, pretul carnii de miel este de 25 de lei/ kg la carcasa, iar in viu se vinde cu 13 lei pe kilogram."Pretul este cam la fel ca anul trecut, dar nu mai avem atat de multi clienti. Ne-au spus ca este mai sigur pentru ei sa cumpere de la supermarket. Din pacate ei nu stiu prin cate maini trece carnea de miel acolo si in ce conditii este depozitata sau cat de vechi este mielul taiat din supermarket, dar nu-i putem convinge de altceva", a mai spus Vasilescu.Mai mult, aceasta afirma ca, in consecinta, si unii ciobani din zona si-au schimbat comportamentul de business pentru a putea supravietui."In loc sa mai astepte cate un om sau doi in fiecare zi sa vina sa le cumpere mieii, prefera sa incheie contracte cu arabii si sa-i dea pe toti odata, cand sunt mai mari, in toamna. In felul acesta si-au asigurat supravietuirea ca semneaza contracte, si cand vin partenerii din Orientul Mijlociu, doar incarca si au plecat. Asa ciobanul nu se mai chinuie sa sacrifice si sa stea sa convinga romanul de calitatile carnii de miel crescut la munte", a conchis aceasta.Pe de alta parte, potrivit unui sondaj realizat de Obor21.ro, prima cooperativa taraneasca digitala din Romania, in aceasta perioada opt din 10 romani se orienteaza catre carnea de miel si de ied, iar comanda medie este de 310 lei, cu 30% mai mult decat in mod obisnuit.Mai mult, peste doua treimi dintre romani vor petrece Pastele acasa anul acesta, fapt reflectat in buget si comportamentul de achizitie"Cererea pentru carnea de ied creste cu peste 250% in perioada Pastelui, dar am remarcat si o crestere de 150% pentru carnea de capra, comparativ cu aceeasi perioada din 2020. Punem aceasta crestere atat pe fondul existentei constante in oferta noastra a acestui tip de carne, cat si pe cel al unui interes crescut pentru produsele provenite de la capra, inclusiv la lactate. Asistam practic la o schimbare a comportamentului de consum", spune Florian Mateita, co-fondator Obor21.ro.De asemenea, aproape patru din zece romani consuma cel putin o data pe saptamana produse bio. De altfel, un roman din trei le achizitioneaza de la producatori, dar si din gospodariile taranesti din apropierea localitatii de resedinta.Totodata, 36% dintre participantii la sondaj spun ca nu obisnuiau sa efectueze cumparaturi in mediul online inainte de pandemie.In prezent, decizia de a achizitiona carne online se realizeaza in mare parte pe baza recomandarilor altor cumparatori (45%), in timp ce 51% dintre oamenii implicati in sondaj sunt interesati sa afle mai multe informatii despre provenienta carnii cumparate.Bugetul alocat anul acesta achizitiei de carne si produse din carne pentru Paste este de 200-500 de lei pentru 55% dintre romani, un procent usor mai crescut pentru respondentii din zona Bucuresti-Ilfov, in timp ce 29% vor sa aloce sub 200 de lei pentru acest tip de cumparaturi.