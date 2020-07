Combinatul de Oteluri Speciale din Targoviste este la un pas sa-si intrerupa activitatea, 1.200 de angajati risca sa fie concediati. Sindicalistii cer Guvernului sa se implice

Fondat in 1969

Sindicalistii din cadrul CNS Cartel Alfa cer Executivului sa se implice pentru salvarea Combinatului de Oteluri Speciale (COS) din Targoviste, fondat in anul 1969 si care in prezent se afla in reorganizare judiciara.Solicitarea este facuta in contextul in care, conform Cartel Alfa, administratorii COS Targoviste au anuntat intreruperea activitatii combinatului pe perioada nedeterminata si concedierea celor 1.200 de salariati."Statul poate opri distrugerea acestei unitati industriale prin convertirea creantelor in actiuni. CNS Cartel ALFA solicita Guvernului sa intervina cu actele normative prin care statul roman sa isi converteasca creanta pe care o are la COS Targoviste - de cca. 10 milioane de euro, in actiuni la COS Targoviste.Acest lucru este posibil acum, conform prevederilor Legi insolventei, printr-o Hotarare de Guvern prin care COS Targoviste sa fie declarata ca fiind o societate care desfasoara o activitate strategica in metalurgie pentru Romania si un Ordin al ministrului de finante, prin care sa se stabileasca formula de conversie a creantei statului in actiuni", se arata intr-un comunicat dat publicitatii vineri de CNS Cartel Alfa.Sindicalistii sustin ca au facut in urma cu mai mult timp propuneri in acest sens prin adrese oficiale si discutii cu reprezentantii autoritatilor publice, dar si prin actiuni de strada."In contextul pandemiei actuale - cand a devenit clara necesitatea ca statul sa aiba sub control unitati economice strategice - este unul potrivit pentru a opri, cel putin in acest caz, distrugerea obiectivelor industriale romanesti.Sansele de recuperare a celor 10 milioane de euro de catre creditorul statul roman, prin Ministerul Finantelor, sunt oricum destul de scazute, ceea ce face ca aceasta solutie, salvatoare pentru combinat si locurile de munca, este de fapt singura de bun simt in aceste imprejurari", a declarat presedintele CNS Cartel ALFA, Bogdan Hossu, conform documentului citat.Combinatul de Oteluri Speciale din Targoviste a fost fondat in anul 1969, iar in anul 2002 a fost privatizat, pachetul majoritar de actiuni fiind cumparat de o companie elvetiana, trei ani mai tarziu numele companiei devenind S.C. Mechel Targoviste S.A.Conform portalului firmei, in februarie 2013 actionar majoritar al societatii a devenit Mazur Investments Limited Cipru si tot atunci fost deschisa procedura generala a insolventei in vederea reorganizarii. Cateva alun mai tarziu numele companiei a redevenit Combinatul de Oteluri Speciale.In decembrie 2019, prin Hotararea intermediara 417 din data de 04.12.2019, in dosarul de insolventa nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, instanta a confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de creditorul Alphard Financial Corp. si votat de Adunarea Creditorilor in data de 24.10.2019.Capitalul social al societatii COS TARGOVISTE S.A. este de 172.125.307,50 lei, fiind format din 68.850.123 actiuni, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,50 lei/actiune. Actiunile societatii sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti , Categoria Standard, simbol COS.Dupa declansarea procedurii generale a insolventei fata de societate, conform incheierii de sedinta din data de 22.02.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita, actiunile societatii COS Targoviste S.A. sunt suspendate de la tranzactionare.