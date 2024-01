Cat va mai dura criza economica mondiala?

Criza ce a lovit economia mondiala va fi de lunga durata si, odata cu ea, pietele financiare au demonstrat ca au limitarile si "stupiditatea" lor. Pe pietele imperfecte, cu informatiile asimetrice, statisticile oficiale nu mai reflecta realitatea, este de parere Joseph Stiglitz, castigator al premiului Nobel pentru Economie.

Aproximativ 40% din americani sunt in somaj de mai mult de sase luni, 50% din tinerii afro-americani nu-si gasesc un prim loc de munca, nivelul salariului mediu in Statele Unite a scazut cu mai mult de 4% intre 2000 si 2008, statul american a injectat peste 180 miliarde in ajutor public pentru asiguratorul AIG, care este echivalent cu un sfert de secol de ajutor pentru Africa, sunt doar cateva dintre datele extrem de infricosatoare privind economia SUA.

"Statele Unite s-au multumit sa tina sub perfuzie un sistem economic bolnav, fara sa atace fondul problemei. Astazi, datoria publica este substituita de esecul agentilor privati, ceea ce inseamna ca aceasta criza va fi lunga si riscul unui 'colaps global' exista", a declarat Stiglitz, citat de Reversus.

Chiar daca Asia este o zona de crestere semnificativa, acesta nu va fi suficienta pentru a umple pierderile suferite de economiile din Europa si SUA. In mod similar, China nu este o garantie infailibila: in 18 luni ea a cumparat mai putin decat obligatiunile trezoreriei americane.

Joseph Stiglitz sustine ca, pentru a depasi criza, trebuie sa rezolve mai intai problema datoriei publice. Din punctul sau de vedere, in acest sens sunt posibile trei solutii:

- Inflatia, dar creditorii sunt de parere ca vor pierde bani si, prin urmare, este putin probabila;

- Restructurarea datoriei publice si private, dar bancile se opun pentru ca "s-ar recunoaste neinspiratele lor investitii"(de asemenea, este putin probabila);

- Sa nu se abordeze problemele sistemice, ci pur si simplu sa se stimuleze cresterea economica prin intermediul ocuparii fortei de munca (solutia trebuie sa fie aleasa).

Economistul este de parere ca este necesara si o inlocuire a PIB-ului cu un indicator care sa masoare bunastarea, considerand ca indicatori gen "calitatea vietii ar trebui sa fie in centrul preocuparilor noastre, iar obiectivele pietei trebuie sa fie reajustate".

Cu toate acestea, gasirea unui indicator care sa inlocuiasca PIB-ul ar putea fi greoaie, deoarece acesta ramane un indicator imperfect, dar rational, in timp ce bunastarea este foarte subiectiva si nesigura.

In acest context economic nesigur, guvernele sunt disperate sa gaseasca solutii, ceea ce ar accentua riscul unei instabilitati economice.