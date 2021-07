Record de companii listate la bursa din Bucuresti. "Trecem printr-o perioada cum n-am vazut in ultimii 20 de ani"

"E un an record la Bursa de Valori Bucuresti . Ne apropiem de 30 de listari. Pana acum discutam in zona de 'lower single digit', adica una, doua, trei listari intr-un an. Acum discutam de 29 de listari, de 17 emisiuni de obligatiuni, de 12 emisiuni de actiuni, 12 companii noi care s-au listat anul acesta - una pe piata principala si 11 pe piata AeRo. Avem o lista de asteptare cel putin egala cu numarul de companii pe care le-am vazut deja listate pe Bursa. Lista de asteptare e populata cu companii care urmeaza sa vina catre Bursa in urmatoare perioada. Au fost foarte multe presiuni catre noi din zona cluburilor de investitori pentru a lansa un indice pentru piata AeRo si tocmai am aprobat structura. Trecem prin procesul de agreare cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si, in termen foarte scurt, vom iesi in piata cu un indice pentru piata AeRo", a mentionat Hanga.Acesta a adaugat ca tehnologia ajuta foarte mult la conectarea pietei de capital cu investitorii si la accesul acestora in piata mult mai facil."In zona pietei de capital chiar trecem printr-o perioada cum probabil nu am vazut in ultimii 20 de ani. Aici ma refer la cresterea numarului de investitori si la discutia legata de digital. Cred ca tehnologia ajuta foarte mult in a conecta piata cu investitorii, accesul investitorilor in piata este mult mai simplu. Vedem companiile de brokeraj investind tot mai mult in partea de tehnologie. Pe de alta parte, rolul principal al pietei este de a da acces companiilor la capital, la investitori, pentru a se dezvolta. Bursa de Valori Bucuresti joaca un rol foarte important in dezvoltarea ecosistemului local, inclusiv in dezvoltarea sistemului bancar", a spus presedintele BVB.Romania Durabila si EM360 Group au organizat, marti, Forumul National de Redresare, eveniment online care si-a propus sa aduca in dezbatere oportunitatea pe care Romania o are prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta (MRR), pilon principal al instrumentului financiar #NextGenerationEU prin care Uniunea Europeana ofera sprijin statelor membre, are alocat un buget total de 672,5 miliarde de euro.