Inghetarea salariilor bugetarilor: Cati bani castiga politistii, inspectorii scolari si angajatii din prefecturi si Consiliul Concurentei

Salariile din prefectura

Cheltuielile Consiliului Concurentei

Salariile politistilor

Veniturile inspectorilor scolari

Salariile din Agentiile de Plati si Inspectii Sociale

Salariile brute ale bugetarilor au crescut cu 25% de la 1 ianuarie 2018. Anul acesta, singura crestere salariala este cea a venitului minim brut pe tara, la 2.300 de lei. In schimb, nu se anunta nicio alta majorare pentru angajatii de la stat, iar premierul Florin Citu a anuntat inghetarea veniturilor , pe fondul pandemiei de coronavirus.Ministrul Muncii, Raluca Turcan , a dat asigurari ca salariile nu vor scadea, dar ca vor fi analizate bonusurile acordate , insa pana in prezent nu a fost finalizata analiza.Ziare.com publica salariile bugetarilor angajati la o parte din companiile de stat , precum si bonusurile pe care le obtin si indemnizatiile de hrana.Prefectul incaseaza 10.951 de lei pe luna, net, in timp ce subprefectul are un salariu de 9.126 de lei, iar directorul de cancelarie are 6.175 de lei si secretarul de cancelarie, 4.210 lei. Un consilier castiga intre 3.244 de lei si 5.612 lei, in functie de gradul sau. Un referent principal obtine, lunar, in mana, 2.951 de lei, iar un referent superior are pana la 3.206 lei. Soferul poate incasa de la 2.985 de lei pana la 3.823 de lei.La capitolul ordine publica si siguranta nationala, ofiterii de politie cu functii de comanda castiga de la 5.957 de lei la 7.771 de lei, ofiterii de politie iau de la 3.602 lei pana la 6.832 de lei, iar agentii de politie incep de la salariul de 2.351 de lei si ajung la 4.585 de lei, potrivit grilei de salarizare publicata de Prefectura Brasov Presedintele Consiliului Concurentei are rangul de demnitar si salariul de baza de 21.840 de lei, lunar. Vicepresedintele si consilierul de concurenta sunt tot demnitari si incaseaza 19.760 de lei, respectiv 16.640 de lei.Secretarul general si secretarul general adjunct sunt inalt functionari publici si au salarii de 13.841 de lei, respectiv 12.566 de lei, la care se adauga sporul de conditii vatamatoare, de 1.923 de lei si sporul pentru informatii clasificate, in cuantum tot de 1.923 de lei.La functii publice se incadreaza directorul general, cu un salariu de circa 15.000 si doua sporuri, in valoare fiecare de cate 2.262 de lei, pentru conditii vatamatoare si informatii clasificate.Inspectorul de concurenta poate fi asistent, principal sau superior, iar salariile fiecarei categorii variaza, de asemenea, in functie de gradatie. Astfel, venitul lunar incepe de la 7.538 de lei si poate ajunge pana la 10.040 de lei, iar sporurile pornesc de la 1.131 de lei si ajung la 1.624 de lei.Venitul lunar al unui consilier debutant este de 4.691 de lei, iar sporurilor sunt de 660 de lei, in timp ce un consilier superior incaseaza 7.284 de lei si sporuri de 1.093 de lei.Din functiile contractuale, soferul ia de la 3.605 lei pana la 4.592 de lei, iar sporurile incep de la 216 lei si ajung la 689, luand cele doua sume extra, de conditii vatamatoare si de informatii clasificate.Functia contractuala de consilier se remunereaza intre 6.000 si 7.800 de lei, la care se adauga bonusurile, iar cea de consilier pe afaceri europene, cu 7.189 de lei cu bonusuri de 931 de lei, potrivit grilei publicate de institutie Politistii locali, aflati in subordinea primariilor, precum consilierii, castiga, in functie de nivelul studiilor si de gradatie, intre 2.855 de lei si 6.700 de lei. Astfel, un politist debutant, cu studii medii, ia lunar de la 2.855 de lei pana la 3.558 de lei, in timp ce salariul unui politist cu grad superior porneste de la 3.814 lei si ajunge la 4.750 de lei, plus indemnizatie de hrana si vouchere de vacanta, oferite anual, in cuantum de 1.450 de lei.Studiile superioare ii aduc unui politist debutant un venit lunar mai mare, care poate incepe de la 3.546 de lei si ajunge la 4.418 lei. Odata cu cresterea gradului profesional se majoreaza si venitul, variind intre 5.375 de lei si 6.696 de lei. Se adauga, bineinteles, indemnizatia de hrana si voucherele de vacanta, potrivit grilei de salarizare publicata de Primaria Sectorului 6. Un agent de paza incaseaza, lunar, de la 2.721 de lei pana la 3.390 de lei, unde se adauga un voucher de vacanta de 1.450 de lei.In schimb, agentii de politie din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) castiga de la 1.939 de lei pana la 4.665 de lei. Ofiterii de politie fara functie de comanda din IGPR castiga de la 2.105 lei pana la 6.902 lei, net. Salariul celor cu functii de comanda porneste de la 4.548 de lei si ajunge la 10.120 de lei, potrivit tabelului de venituri salariale din august 2019.Inspectorul scolar general castiga, lunar, 12.830 de lei, brut, din care salariul de baza este de 9.217 lei, la care se adauga gradatia de merit in valoare de 2.137 de lei, sporul de suprasolicitare sau de complexitate , de 1.129 de lei si indemnizatia de hrana, de 347 de lei. Adjunctul sau castiga un salariu similar, de 12.051 de lei, adica 7.050 de lei, net. Venitul realizat de un inspector scolar variaza intre 8.765 de lei si 11.687 de lei.Consilierul juridic are un salariu de 6.544 de lei, brut, auditorul intern obtine de la 6.200 la 7.100 de lei, iar un consilier cu studii superioare, de la 5.819 lei la 6.544 de lei.Castigul unui referent cu studii medii este de 4.323 de lei, iar cel al unui referent de specialitate este de 5.506 lei brut, adica 3.220 de lei, in mana, potrivit grilei de salarizare publicate de Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud Directorul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala din Sibiu ia, in mana, lunar 8.024 de lei. In functie de gradul profesional, salariul unui consilier juridic superior porneste de la 4.170 de lei si ajunge la 4.482 de lei.Un inspector superior obtine pe luna intre 3.944 de lei si 5.237 de lei. Un consilier superior are un venit lunar de 5.080 de lei. Un inspector social superior poate incasa intre 4.108 lei si 4.412 lei. La aceste venituri se adauga sporul de condii de munca, care incepe de la 260 de lei si ajunge la 915 de lei, indemnizatia anuala de hrana, de 4.160 de lei si voucherele de vacanta, de 1.450 de lei.