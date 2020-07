CCR a decis ca este neconstitutionala Legea care prevede instituirea unui ajutor de stat pentru despagubirea producatorilor agricoli afectati de fenomene meteorologice

Decizia CCR privind neconstitutionalitatea acestei legi a fost luata cu unanimitate de voturi, actul normativ fiind neconstitutional in ansamblul sau."Curtea a statuat ca actul normativ criticat contravine dispozitiilor art.1 alin.(5) din Constitutie, intrucat contine dispozitii contradictorii care conduc la imposibilitatea de calificare a ajutorului de stat instituit ca fiind unul supus obligatiei de notificare a Comisiei Europene sau ca fiind unul exceptat de la aceasta obligatie. De asemenea, Curtea a constatat ca in procedura de adoptare a legii criticate nu a fost solicitata fisa financiara de la Guvern, ceea ce contravine dispozitiilor art.138 alin.(5) din Constitutie. Decizia este definitiva si general obligatorie", potrivit comunicatului de presa al CCR remis marti News.ro.Proiectul de lege a fost adoptat, pe 27 mai, decizional de Camera Deputatilor si traseaza cadrul legal pentru acordarea unor despagubiri producatorilor agricole ale caror recolte au fost afectate de seceta grava, inundatii sau "temperaturi excesiv de scazute sub limita biologica de rezistenta a plantelor", conform actului trimis la promulgare.Actul normativ mai prevede ca schema de ajutor sa fie notificata anual Comisiei Europene."In situatia in care, anterior emiterii deciziei de aprobare, Comisia Europeana solicita modificari privind schema, prevederile prezentei legi pot fi modificate in mod corespunzator. In cazul in care Comisia Europeana nu emite o decizie de aprobare a schemei, ajutorul financiar platit beneficiarilor va ramane definitiv suportat de la bugetul de stat si nu vor fi solicitate spre returnare de catre beneficiari", conform sursei citate.Despagubirile vor fi acordate "numai pentru daune ce depasesc 30% din productie , dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pentru cultura respectiva pana la data producerii fenomenului", mai arata proiectul adoptat de catre Camera.Guvernul a emis, pe 5 iunie, un punct de vedere negativ la proiectul initiat de PSD , iar pe 19 iunie a sesizat CCR cu o obiectie de neconstitutionalitate a actului normativ.Citeste si: