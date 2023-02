Ce are Ungaria si nu are Romania?

Ungaria a anuntat ca nu mai are nevoie de sprijinul financiar al Fondului Monetar International si vrea sa renunte la acordul incheiat cam in aceeasi perioada cu tara noastra. Cum a reusit sa isi revina dupa ce a fost considerata una dintre tarile europene cele mai afectate de actuala criza? Analistii romani spun ca printr-un alt fel de guvernare si decizii nepopulare.

Ministrul ungar al Finantelor, Peter Oszko, se lauda ca eforturile guvernului sau de a tine sub control cheltuielile publice dau rezultate si a afirmat intr-un interviu acordat Financial Times ca tara sa poate sa-si acopere nevoile de finantare externa numai de pe pietele financiare.

Romania este, insa, departe de a face un astfel de anunt pentru ca este dependenta atat de banii Fondului, cat si de reformele pe care ni le impune. Mai mult, analistii financiari atrag atentia ca, in afara de o consolidare bugetara serioasa, tara noastra are nevoie si de credibilitate pe pietele internationale.

Ilie Serbanescu spune ca Ungaria a reusit sa isi reduca deficitul bugetar sub 4% din PIB prin politici nepopulare, pe care tara noastra nu le poate face pentru ca nu are capacitatea necesara.

"Romania nu va putea sa faca asta pentru ca Ungaria are alta administrare, un guvern care face ce trebuie. Ungaria se pare ca a pus dop la scurgerile de bani publici in scopuri clientelare, a inghetat salariile, a redus pensiile", a declarat Serbanescu pentru Ziare.com.

Analistul economic precizeaza, insa, ca exista anumite deosebiri intre economiile celor doua tari. Astfel, Romania are o datorie a statului mult mai mica decat cea pe care o are Ungaria, dar, in cazul nostru, grosul datoriilor apartine firmelor straine. Acest lucru inseamna ca guvernul roman poate sa stranga cureaua si mai mult fara sa vedem efectele pozitive, deoarece totul depinde de firmele straine.

"Vreo 60 de miliarde din cele 80 nu sunt ale unor entitati romanesti. Sunt ale unor firme straine inscrise in Romania, iar aceasta datorie nu poate fi controlata. In cazul Ungariei, ce administreaza statul e controlabil. Banii sunt luati de la FMI pentru firme straine. Romania s-a imprumutat 16 miliarde de euro pentru un deficit de doar sase miliarde. Restul sunt la firmele straine, nu in autostrazi", a explicat Ilie Serbanescu.

Reformele cerute de FMI, la fel de importante ca banii

Nici Daniel Daianu nu crede ca Romania ar putea sa mearga pe urmele Ungariei si sa renunte la sprijinul financiar al institutiilor internationale. El precizeaza ca tara noastra are nevoie de o consolidare bugetara serioasa care nu se face numai prin taiere de cheltuieli, ci prin reforme in sistemul salarizarii si al pensiilor pentru ca din cauza lor creste deficitul.

De asemenea, Daianu atrage atentia ca Romania trebuie sa aiba un coeficient de absorbtie al fondurilor europene mult mai mare decat in prezent. La fel de importanta este, insa, si "credibilizarea politicii de ansamblu ca sa revenim pe pietele internationale".

De asemenea, este importanta si dependenta de reformele pe care ni le cere Fondul. Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank, afirma ca Romania va avea mult timp nevoie de reformele cerute de institutiile financiare internationale. Ungaria, pe de alta parte, le-a facut deja.

"Exista riscul ca aceasta constrangere financiara sa se diminueze peste cateva luni si sa uitam reformele de care avem nevoie. Ungaria a redus salariile si pensiile, ceea ce a redus deficitul. Ungaria nu mai are nevoie de bani pentru ca a facut reformele", a spus Dumitru pentru Ziare.com, adaugand ca pietele financiare si ale creditelor se vor deschide atunci cand ne vom reduce deficitul si vom termina consolidarea fiscala.

Romania nu este vazuta ca Ungaria

Oamenii de afaceri sustin ca sunt semne pozitive de revenire a economiei in Romania, dar acestea nu sunt suficient de stabile. Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania, spune, de exemplu, ca exporturile Romaniei au depasit importurile si afirma ca astfel de semne "au valoare emotionala, dar nu trebuie sa renuntam la punctele de sprijin in acest an".

Chiar daca renunta la banii oferiti de FMI, Ungaria vrea sa beneficieze in continuare de evaluarile Fondului, care au oferit mai multa credibilitate pe plan extern eforturilor de reforma fiscala.

Din acest punct de vedere si Romania are de castigat, existenta acordului fiind buna pentru agentiile de rating, potrivit analistului financiar Bogdan Baltazar. Totusi, in opinia lui, dincolo de reforme si consolidare bugetara, Romania mai are nevoie de o imagine mai buna in Occident.

"Ungaria are o alta presa in Occident, are o diaspora mai influenta. E altceva. Noi nu suntem priviti ca Ungaria. O sa mai treaca mult timp", a conchis Bogdan Baltazar.

