CE: Inflatia medie in Romania s-ar putea accelera la 7,6% in 2008

Comisia Europeana si-a revizuit in crestere estimarile pentru inflatia medie in acest an, la 7,6%, de la 5,6% in prognoza anterioara, pe fondul transmisiei, in economia romaneasca, a cresterii preturilor la alimente si energie la nivel mondial, precum si din cauza deprecierii leului, informeaza NewsIn.

In 2009, specialistii de la Bruxelles vad o temperare a inflatiei medii anuale pana la un nivel de 4,8%, similar celui de anul trecut, fata de o estimare anterioara de 4,6%, arata prognoza de primavara publicata luni de Comisia Europeana.

Inflatia anuala a ajuns in Romania, in martie, la 8,63%, nivel pe care banca centrala il estimeaza drept maxim pentru acest an. Banca Nationala a Romaniei (BNR) mai anticipeaza ca inflatia se va mentine in apropierea acestui nivel pana in vara, cand va incepe sa se tempereze.

Pentru sfarsitul anului, Banca Nationala a Romaniei prognozeaza un nivel de 5,9% al inflatiei.

In contextul scumpirii marfurilor pe plan mondial, Comisia Europeana a revizuit in crestere estimarile de inflatie in toate statele UE. Pentru zona euro, executivul UE vede un nivel al inflatiei medii de 3,2% in acest an si de 2,2% in 2009, fata de prognozele anterioare, de 2,1%, respecti 2%.

Cel mai ridicat nivel al inflatiei din UE este prognozat de Bruxelles in Letonia, unde inflatia medie este estimata la 15,8% in 2008, de la o proiectie anterioara de 9,8%. Anul trecut, inflatia medie in Letonia a depasit usor nivelul de 10%.

Prognoza pentru cursul de schimb indica o depreciere, pe medie, la 3,70 lei/euro in 2008, de la un curs mediu de 3,3373 lei/euro anul trecut, ceea ce ar insemna o depreciere a leului cu 10,9% in fata monedei unice.

Comisia Europeana si-a revizuit in crestere estimarile pentru cursul de schimb in 2008 si 2009, de la 3,35 lei/euro pentru ambii ani, in prognoza din toamna lui 2007, la 3,70 lei/euro in acest an, respectiv la 3,71 lei/euro anul viitor.

Comisia Nationala de Prognoza estimeaza, in cel mai recent raport, publicat saptamana trecuta, un curs mediu de 3,55 lei/euro pentru acest an si o apreciere, pe medie, a leului, pana la 3,45 lei/euro in 2009.

Cursul mediu dupa primul trimestru al anului 2008 a fost de aproximativ 3,69 lei/euro, comparativ cu un nivel mediu de 3,38 lei/euro dupa primele trei luni ale anului trecut.