Ce prevede noua lege a concurentei: "Companiile nerezidente in Romania vor fi amendate in functie de cifra de afaceri la nivel mondial"

Guvernul a aprobat saptamana trecuta Ordonanta de Urgenta 170/2020 privind modificarea Legii concurentei, care prevede, printre altele: "Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda ce nu poate depasi 10% din cifra de afaceri totala mondiala realizata de intreprinderea sau asocierea de intreprinderi in anul financiar anterior sanctionarii urmatoarelor fapte, savarsite cu intentie sau din neglijenta de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi (...)"."Pentru companiile neinregistrate in Romania, vom da amenzi pornind de la cifra de afaceri globala. Pentru firmele inregistrate in Romania, amenzile se vor da in continuare pe cifra de afaceri facuta in Romania. Amenzile trebuie sa fie atat de mari, incat sa descurajeze companiile sa incalce legea", a spus Chiritoiu.Potrivit acestuia, prevederea vine ca urmare a obligatiei de a prelua, pana in martie, o noua directiva europeana din domeniul concurentei, numita Directiva ECN+, care are scopul de a intari puterea autoritatilor de concurenta din tarile membre.O alta modificare a Legii concurentei, prin OUG 170/2020, prevede obligatia companiilor de a furniza, la cererea Consiliului Concurentei, informatii privind preturile de vanzare a produselor."Intreprinderile transmit la cererea Consiliului Concurentei preturile de vanzare a produselor comercializate de acestea, in vederea realizarii de analize, studii de piata sau comparatii de pret incluse in platformele online destinate informarii consumatorilor. In acest scop, selectarea sectoarelor din economie incluse in platformele online se realizeaza de catre Consiliul Concurentei, cu consultarea autoritatii de reglementare in sectorul respectiv", potrivit ordonantei.O alta prevedere a OUG 170 se refera actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, respectiv modul in care se pot recupera in instanta prejudiciile in cazul unui cartel sau al unui abuz de pozitie dominanta."Si pana acum cei care se considera victimele unor astfel de fapte anticoncurentiale se puteau adresa instantei pentru a obtine despagubiri. Noutatea este ca, de acum inainte, ei pot folosi decizia Consiliului Concurentei, nu mai trebuie sa dovedeasca incalcarea legii. In plus, ei pot folosi dovezile stranse de Consiliul Concurentei, iar noi suntem obligati sa le punem la dispozitie aceste dovezi", a adaugat Chiritoiu.In noua legislatie a fost preluata si o recomandare a Comisiei Europene, bazata pe un studiu al Executivului comunitar, potrivit careia formarea unui cartel provoaca prejudicii constand in cresterea pretului produselor sau serviciilor cu 20%."Astfel, prezumam ca pretul a crescut cu 20% in urma unui cartel si devine sarcina celor care au format cartelul sa dovedeasca daca a fost mai putin. Am introdus aceasta prevedere intrucat este foarte greu pentru o instanta sa dovedeasca prejudiciul. In schimb, in ceea ce priveste abuzul de pozitie dominanta, prezumam existenta unui prejudiciu, dar este la latitudinea celui care cere despagubiri sa demonstreze dimensiunea prejudiciului", a mai spus presedintele Concurentei.El a oferit drept exemplu actiunile unor companii de transport, care au fost prejudiciate de formarea unui cartel al producatorilor de camioane si au intentat un proces colectiv la nivel european impotriva acestora.OUG 170/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial vineri, 16 octombrie.