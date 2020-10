Ce puteti face atunci cand banca a respins cererea dvs. de imprumut?

De ce a respins banca cererea dvs?

Ce puteti face daca banca a respins?

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Gestionarea datoriilor este o preocupare pentru multi cetateni, dar ce faceti daca banca a respins solicitarea de imprumut care a fost menita sa acopere datoriile preexistente?Situatia in care banca respinge cererea de imprumut este destul de neplacuta, exista si alte modalitati de finantare. Este important totusi sa cunoasteti motivul respingerii, pentu a sti daca are sens sa solicitati imprumutul la alta banca. Totodata, daca cunoasteti motivul respingerii puteti cauta modalitati de a imbunatati profilul dvs. client.Exista multe motive pentru care o banca respinge acordarea unui credit, insa cele mai intalnite sunt urmatoarele:- Daca raportul intre venit si datorii nu este echilibrat, acesta poate reduce probabilitatea ca banca sa va acorde un imprumut nou. Daca va aflati in aceasta situatie, este important sa explicati cum intentionati sa utilizati imprumutul. Important de mentionat este si faptul ca gradul maxim de indatorare este de 40% pentru creditele in lei, o masure impusa bancilor de catre banca centrala.sau lipsa vechimii de munca - daca banca considera ca venitul dvs. curent nu va permite un alt imprumut, cererea dvs. de imprumut va fi respinsa. Vechime de munca de minim 3 luni la actualul loc de munca este de asemenea o conditie care trebuie indeplinita.- scorul FICO obtinut de la Biroul de Credit joaca un rol foarte important in decizia de a aproba sau respinge o cerere de imprumut. Scorul FICO este influentat de modul cum ati gestionat creditele in trecut, cate credit ati accesat si ce sume ati imprumutat.Scorul de credit este un numar intre 300 si 850 de puncte, un scor intre 550 si 650 de puncte este unul mediu, intre 650 si 750 de puncte este un scor bun, iar cel de peste 750 de puncte este unul excelent. Un scor de credit ridicat spune creditorului ca sunteti un debitor responsabil, cu grad de risc redus.Cererea dvs. de credit a fost respinsa de banca, insa cel mai probabil nevoia de bani nu a disparut, in cazul acesta este timpul sa va ganditi la optiuni alternative de creditare, care sa ofere o posibilitate mai mare de aprobare a imprumutului:: Creditele online castiga din ce in ce mai multa popularitate pe piata romaneasca. Aplicarea este in intregime online, deci nu este necesar sa mergeti la sediul creditorului. Documentatia necesara pentru aceste imprumuturi este mentinuta la un nivel minim, iar rata de aprobare este relativ mare. Institutiile financiare nebancare ofera astfel de credite online. Conditiile impuse de IFN-uri sunt mai flexibile, sunt acceptate si persoanele cu venit minim pe economie, persoanele cu un scor de credit mai mic si nu este necesara prezentarea de garantii. Sansele de a obtine un credit nebancar sunt considerabil mai mari. Exista in prezent multi creditori care ofera astfel de credite, pentru a gasi cel mai avantajos si performant credit pentru dvs., puteti folosi Moneezy - o platforma gratuita de comparare imprumuturi online.IFN-urile spun adesea DA atunci cand bancile spun NU, daca aveti cu adevarat nevoie de bani, merita sa aruncati o privire si sa vedeti ce are de oferit piata de creditare nebancara.