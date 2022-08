CE: Romania trebuie sa recastige increderea investitorilor straini

Guvernul Boc trebuie sa adopte un buget credibil pentru 2009, orientat pe consolidarea fiscala, recastigarea increderii investitorilor si accelerarea absorbtiei fondurilor europene, se precizeaza intr-o analiza a Comisiei Europene.

Institutia europeana a mai recomandat autoritatilor de la Bucuresti sa renunte la politica fiscala relaxata, dar si sa regandeasca politica de cheltuieli, astfel incat aestea sa fie orientate catre investitii productive, pentru a contracara efectele crizei financiare si consecintele acesteia asupra economiei reale.

"Pana in prezent, criza financiara internationala a afectat cursul de schimb, comertul, piata financiara si increderea in economie, fapt ce impune urgentarea rectificarii dezechilibrelor bugetare", se subliniaza in analiza realizate de Directoratul General pentru Afaceri Economice si Financiare (ECFIN), citata de NewsIn.

In ceea ce priceste recastigarea investitorilor, CE recomanda Romaniei sa reduca birocratia si sa adopte masuri fiscale adecvate.

