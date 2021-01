Cea mai bogata femeie din lume in 2020, mostenitoarea unui imperiu al frumusetii. Averea ei depaseste 75 de miliarde de dolari

CITESTE SI:

este mostenitoarea imperiului L'Oreal, iar in momentul de fata, dupa inchiderea burselor, averea ei se ridica undeva la 75,2 miliarde de dolari, in scadere cu peste 500 de milioane de dolari.Familia ei detine 33% din actiunile L'Oreal, companie care a inregistrat o crestere fenomenala in ultima decada. Aceasta a fost in conducerea companiei inca din 1997, iar acum este presedintele board-ului L'Oreal. In topul general, Meyers se afla pe locul 13 in topul celor mai bogati oameni.Francoise Bettencourt Meyers a devenit cea mai bogata femeie din lume in 2017, dupa ce mama sa, Liliane Bettencourt, pe atunci cea mai bogata femeie din lume, a murit la varsta de 94 de ani.Acum, mostenitoarea imperiului este si presedinta fundatiei filantropice a familiei, care incurajeaza progresul Frantei in stiinte si arte.Compania si familia Bettencourt Meyers au fost de acord sa doneze 226 de milioane de dolari pentru reparatiile Catedralei Notre Dame, dupa ce aceasta a fost mistuita de flacari in incendiul din aprilie 2019.Francoise Bettencourt Meyers este urmata in topul celor mai bogate femei de catre unica fiica a lui Sam Walton, fondatorul lantului de magazine Walmart.valoreaza, astazi, potrivit celor mai recente topuri, 67,4 miliarde de dolari.Pe de alta partea, poate cea mai invidiata femeie din lume, in 2020, a fost(50 ani), fosta sotie a lui Jeff Bezos. Aceasta a fost maritata timp de 25 de ani cu Bezos, de care a divortat la mijlocului anului 2020. La partaj, Mackenzie Scott a primit 25% din toate actiunile pe care Jeff Bezos le detinea la Amazon, adica undeva la 4% din totalul acestora. Acum averea ei valoreaza 57,4 miliarde de dolari.In iulie, anul trecut, Mackenzie Scott anunta ca a donat mai bine de 1,7 miliarde de dolari catre 119 grupuri non-profit, si ca si-a schimbat numele din Bezos in Scott.