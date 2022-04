CEC vrea sa controleze o cincime din piata produselor bancare pentru agricultura

Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC) vrea ca pana in 2011 sa acorde 20% din finantarile bancare pentru mediul rural, segment ce corespunde unei ponderi de 15-20% din portofoliul bancii, a declarat vineri presedintele bancii, Radu Gratian Ghetea, informeaza NewsIn.

La sfarsitul lui 2007, CEC acordase 12% din totalul creditelor bancare pentru mediul rural. CEC are cea mai extinsa retea bancara din Romania, cu peste 1.400 sucursale si agentii, dintre care o mare parte in mediul rural, respectiv in localitati cu mai putin de 50.000 de locuitori, spre deosebire de restul bancilor care s-au axat pe orasele dezvoltate ale tarii.

Volumul creditelor acordate de CEC a ajuns, la finalul anului trecut, la 4,89 miliarde lei (1,453 miliarde euro), in crestere cu 53% fata de soldul la 31 decembrie 2006. Dintre acestea, 3,7 miliarde lei (1,1 miliarde euro) sunt credite acordate populatiei, restul fiind imprumuturi catre firme.

Ghetea a mai spus ca produsele de finantare acordate de CEC in mediul rural vor fi numai in lei, dar nu poate vorbi in numele altor banci in privinta valutelor in care acestea vor decide sa acorde finantare.

"In urmatoarele zile produsele bancare specifice pentru acest segment al pietei vor fi deja puse in vanzare in unitatile CEC", a mai spus Ghetea, prezent la o intalnire cu premierul - Calin Popescu-Tariceanu, cu ministrul economiei si finantelor - Varujan Vosganian, ministrul agriculturii - Dacian Ciolos si cu reprezentantii mai multor banci, pe tema posibilitatilor de sustinere a agriculturii prin creditare de catre banci.

Ghetea, care este si presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), a spus ca este convins ca "dobanzile vor cunoaste o reducere" pe acest segment pentru ca finantarea sa fie suportabila clientilor din mediul rural, atat in ce priveste dobanzile cat si comisioanele.

Potrivit ministrului agriculturii, bancile ar trebui sa puna la dispozitie clientilor din mediul rural produse identificabile imediat dupa aprobarea primelor proiecte, respectiv in martie sau aprilie.

El a precizat ca bancile pot evalua clientul, chiar daca acesta nu are inca o scrisoare de garantie, astfel incat in momentul in care beneficiarul are contractul de la agentia de plati sa poata merge pentru a obtine creditul.

