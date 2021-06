Cei mai bogati oameni din lume in 2021. Care sunt averile mogulilor din top 10

De aceea, pentru intreaga lume este interesant de vazut cum au evoluat lucrurile in acest clasament inedit.Va prezentam mai jos Top 10 al celor mai bogati oameni din lume in anul 2021, asa cum a fost el prezentat recent de catre Bloomberg Francoise Bettencourt Meyers este mostenitoarea firmei L'Oreal, dupa decesul mamei sale, in 2017. Compania este renumita in intreaga lume, in domeniul cosmeticelor. Comparativ cu celelalte persoane din aceasta lista, Meyers a preferat sa iti tina viata privata departe de ochii presei.In afara rolului sau de la L'Oreal, Francoiase este autoare, scriind in special lucrari despre Biblie si relatiile dintre evrei si crestini. De asemenea, actiunile ei caritabile au iesit in evidenta, ea donand 226 de milioane de dolari pentru reconstructia Catedralei Notre-Dame din Franta.Larry Ellison are resedinta in insulele Hawaii, el absolvind Universitatea Chicago in 1996. S-a mutat apoi in California si a lucrat ca programator de calculatoare pentru mai multe companii. In 1976 el s-a alaturat firmei Precision Instruyments.Alaturi de doi prieteni, Ed Oates si Bob Miuner au lansat Oracle in 1979, care a devenit in prezent a doua cea mai mare companie de software din lume. In 2018, Ellison a fost cooptat in Consiliul de administratie al firmei Tesla Sergey Brin sta la Los Altos, California, in Statele Unite si a fost co-fondator al companiei Alphabet ( Google ). Din 1998 a fost co-presedinte la Google, iar in 2019 a facut un pas in spate, cand a fost investit in functia de CEO al Alphabet, indianul Sundar Pichai.Din 2019, Brin s-a concentrat pe laboratorul de cercetare al Alphabet, care este responsabil pe tehnologiile inovatoare ale companiei americane, cum ar fi masinile autonome Waymo si ochelarii inteligenti Google Glass.Larry Page are 48 de ani si este fondatorul companiei Alphabet (Google), avand o avere estimata de 108 miliarde de dolari. In 1995, el si prietenul sau Sergey Brin au venit cu ideea de a imbunatati capacitatile de selectare a datelor, in timp ce accesau internetul.Cei doi au conceput motorul de cautare, pe care l-au denumit la inceput BackRub. Ulterior, Page si Brin au fondat Google in 1998. Acum, acesta detine 70% din cautarile mondiale online. In 2006, compania s-a extins achizitionand si YouTube.In varsta de 90 de ani, Warren Buffett este CEO-ul companiei Berkshire Hathaway din Statele Unite, locuind la Omaha, Nebraska. In 1962 el a avut o companie de textile, iar in 1967 si-a extins afacerile in domeniul asigurarilor si al investitiilor.Acum, compania sa este evaluata la un sfert de trilion de dolari. Miliardarul este cunoscut si ca "Oracolul de la Omaha", datorita previziunilor sale din domeniul afacerilor. El a fost implicat si in nenumarate actiuni filantropice.Mark Zuckerberg, in varsta de 35 de ani, are rezidenta la Palo Alto, in California, el fondand compania Facebook , impreuna cu alti trei prieteni, care studiau la Universitatea Harvard, in 2004. Astazi, el este CEO-ul companiei Facebook, care are peste 2,8 miliarde de utilizatori activi in intreaga lume.Zuckerberg si sotia sa, Priscilla Chan, au fondat Chan Zuckerberg Initiative, o fundatie de caritate, in 2015. Familia lor are doi copii, doua fete, una nascuta in 2015 si cea de-a doua in 2017.Bill Gates, in varsta de 65 de ani, locuieste la Medina, Washington. Dupa ce a absolvit Universitatea Harvard in 1975, el a dezvoltat, impreuna cu prietenul sau Paul Allen, un nou software pentru calculatoare.Apoi, cei doi au infiintat compania Microsoft in Statele Unite, care a devenit celebra in toata lumea datorita realizarii sistemului de operare, prezent pe majoritatea computerelor din intreaga lume. In 2000, el a infiintat doua companii filantropice.Elon Musk, in varsta de 49 de ani, locuieste la Austin, Texas si este actualul CEO al companiei Tesla din Statele Unite. El a creat de-a lungul anilor mai multe firme. A lansat Zip2, apoi sistemul de plati online PayPal, care a devenit foarte utilizat de catre americani.Ulterior, a demarat un al treilea mare proiect, Space Exploration Technologies (SpaceX), care este specilaizat in explorarea spatiului cosmic. In 2004, a devenit fondatorul companiei Tesla, iar in prezent el este presedintele acesteia. In 2016, a pus bazele altor firme, Neuralink si Boring Company.Bernard Arnault, in varsta de 72 de ani, locuieste la Paris, Franta, el fiind CEO-ul companiei LVMH, cea mai mare firma de produse de lux din lume. Aceasta cuprinde mari branduri internationale, precum Louis Vuitton, Hennessey, Marc Jacobs, Sephora si altele.Ca pregatire, el este inginer si a lucrat la firma de constructii a tatatlui sau. A ajuns presedinte al firmei Ferinel, inainte de a achizitiona Agache in 1984. Apoi a investit in LVMH in 1987, pentru ca doi ani mai tarziu sa devina presedintele acestei firme.La 57 de ani, Jeff Bezos se poate lauda ca este cel mai bogat om din lume, cu o avere estimata la 186 de miliarde de dolari, in iunie 2021. El este fondatorul gigantei companii de vanzari online Amazon, pe care a infiintat-o in 1994, intr-un garaj din Seattle.A inceput cu vanzarea de carti, apoi a facut un mic magazin, pentru ca astazi sa devina proprietarul celui mai mare retailer din lume. El este primul barbat de la Bill Gates, in 1999, care a trecut bariera averii sale, de 100 de miliarde de dolari, potrivit Investopia