VIDEO Ministrul Energiei: Cei mai scumpi furnizori de energie nu vor rezista in piata

"Pana la urma poti sa ramai la un furnizor putin mai scump decat cel mai ieftin pentru ca ai incredere in el, pentru ca iti place un brand, sa zicem, si atunci nu este o problema daca nu ai un consum exagerat de mult si diferenta de pret nu este foarte mare. Dar cei mai scumpi furnizori de energie nu vor rezista pe piata", a declarat ministrul Energiei.Potrivit oficialului, in mediul rural este cu adevarat o mare problema pentru ca nu sunt foarte multi furnizori care sa ofere acest serviciu."Practic, acolo sunt in jur de 4 milioane de clienti care consuma pana in jur de 50 de kW, adica un consum foarte mic lunar. Acolo va fi o problema si va depinde foarte mult de furnizori sa se duca catre mediul rural", a mai declarat ministrul Energiei.Acesta a afirmat ca stie furnizori care au afirmat ca vor avea caravane pentru mediul rural si campanii in acest sens."Vor merge din poarta in poarta sa convinga sa treaca la ei si sa incheie un contract, pe serviciul concurential. Ma astept si as vrea sa faca cat mai multi acest lucru pentru ca atunci cand te duci si informezi clientul, atunci concurenta va creste si, poate, in felul acesta vom reusi sa scoatem din inertie si clientii din mediul rural", a afirmat Virgil Popescu.