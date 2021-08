Cel mai mare salariu al săptămânii l-a obținut un inginer IT. Cele mai căutate domenii de pe piața muncii ANALIZĂ

Angajatorul cu cele mai multe aplicări

Oferta şi cererea de job-uri

O companie din Iaşi caută un ”lead big data engineer”, poziţie pentru care anunţă că va plăti un salariu net de 5.000 de euro pe lună. Job-ul poate fi făcut de la distanţă. Datele importante despre evoluţia pieţei muncii în ultima săptămână au fost oferite de bestjobs în emisiunea ”Ora de profit.ro” de la Prima TV.Astfel, pe lângă cel mai bine plătit job al săptămânii, cel de ”lead big data engineer”, în top 3 cele mai mari salarii în funcţie de domeniu, pe prima poziţie se regăseşte, de asemenea, IT-ul. Tot la Iaşi, o companie recrutează un ”security operations engineer” pentru un salariu de 4.000 de euro net pe lună. Pe locul doi se află domeniul construcţiilor . Se caută manageri regionali de vânzări pentru materiale de construcţii în cinci judeţe din ţară – Prahova, Dâmboviţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Constanţa -, oferta salarială fiind de 2.500 de euro pe lună.Pe locul trei este HORECA. Potrivit bestjobs, se caută bucătari români pentru hoteluri de 4 şi 5 stele în Irlanda, salariile putând ajunge la 2.500 de euro pe lună, în funcţie de experienţă.De asemenea, o companie din Germania angajează pe diverse roluri de ”customer support”, români vorbitori de germană. Ei pot lucra de acasă, iar salariile pornesc de la 2.000 de euro şi pot ajunge la 3.800 de euro pe lună.Săptămâna aceasta, potrivit bestjobs, topul domeniilor cu cea mai mare ofertă de muncă, dar şi cu cele mai multe angajări, a fost deschis de vânzări, pe locul doi fiind finanţele, iar pe trei – IT & Engineering.Bucureştiul a fost şi săptămâna aceasta cel mai bun oraş din ţară pentru angajări, aici fiind înregistrate peste jumătate dintre aplicările depuse.Potrivit bestjobs, angajatorul cu cele mai multe aplicări a fost săptămâna aceasta o agenţie de consultanţă imobiliară care îşi deschide birouri în România şi angajează câte un ”area sales executive”. Job-ul este, la alegere, full time sau part-time, şi nu se cere neapărat experienţă, fiind oferit training în cadrul companiei.De asemenea, topul celor mai dorite domenii pentru job-uri care pot fi făcute de la distanţă este deschis de IT / Telecom, pe locul doi fiind vânzările, iar pe trei – marketingul. Job-urile din marketing au avut o creştere semnificativă de aplicanţi în iulie, cu 47% mai mulţi decât în luna anterioară, precizează platforma bestjobs.Jobul cu cele mai multe aplicări săptămâna aceasta, potrivit bestjobs, a fost cel de consultant în vânzări pentru un mare retailer de electrocasnice, care recrutează pentru lanţul său de magazine din ţară.Capitala a fost şi săptămâna aceasta pe primul loc în România în ceea ce priveşte oferta de job-uri, în vreme ce la polul opus, cu cea mai slabă ofertă a fost judeţul Teleorman. Cele mai multe job-uri au fost oferite în vânzări, iar cele mai puţine în domeniul serviciilor de frumuseţe.De altfel, Bucureştiul s-a aflat pe primul loc şi în ceea ce priveşte cererea de job-uri, în vreme ce pe ultimul loc la acest capitol a fost judeţul Maramureş. Tot vânzările au dominat săptămâna aceasta şi cererea de job-uri, în vreme ce domeniul educaţiei a înregistrat cea mai slabă cerere.Cele mai multe job-uri (ofertă):Judeţ:o Bucureşti / Ilfov (31% din volumul joburilor active)o Timiş (11%)o Cluj (9%)Oraş:o Bucureşti (32%)o Timişoara (15%)o Cluj-Napoca (10%)Domeniu:o Vânzări (15%)o IT/Telecom (12%)o Financiar/Contabilitate (10%)Cele mai puţine job-uri (ofertă):Judeţ:o Teleormano Sălajo Mehedinţi (toate trei împreună au înregistrat mai puţin de 1,2% din totalul volumului de job-uri pe ţară)Oraş:o Brăilao Buzăuo Satu-MareDomeniu:o Servicii de frumuseţeo Securitate / Militaro Babysitter / CurăţenieCele mai multe aplicări (cerere):Judeţ:o Bucureştio Timişo BraşovOraş:o Bucureştio Timişoarao BraşovDomeniu:o Vânzărio Financiar / Contabilitateao IT / EngineeringCele mai puţine aplicări (cerere):Judeţ:o Maramureşo Hunedoarao NeamţOraş:o Piatra Neamţo Buzăuo Baia MareDomeniuo Educaţieo Sport & Entertainmento Legal & Public SectorÎn ceea ce priveşte vârsta românilor care îşi caută de lucru sau care vor să îşi schimbe job-ul, pe primul loc se află categoria 25 – 34 de ani (32,2%), urmată de categoria 35 – 44 de ani (21,6%). Pe locul trei sunt românii din categoria 45 – 54 de ani (18,6%), urmaţi de cei din categoria 18 – 25 de ani (11,5%) şi de cei din categoria 55 – 65 de ani (10%). Doar 5,8% dintre românii de peste 65 de ani îşi caută un loc de muncă.În funcţie de experienţă, cele mai multe aplicări pentru job-uri au fost înregistrate săptămâna aceasta la categoria ”middle” (45%), urmată de categoria ”entry-level” (40%). La categoria de experienţă ”senior” s-au înregistrat 10% dintre aplicări, în vreme ce la categoria superioară, ”executive”, doar 5%.