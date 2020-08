Cele mai bune ieftine credite rapide pe care le poti gasi pe piata financiara din Romania. Cat te costa sa iei un imprumut pe 15 zile

Cu toate acestea, trebuie sa stiti ca imprumuturile rapide vin cu costuri destul de piperate, mai ales ca vorbim de creditare pe un termen extrem de scurt. Ziare.com a facut o comparatie a principalilor creditori din aceasta piata luand ca exemplu un credit de 1000 de lei pentru o perioada de 15 zile. Inainte de a incepe comparatia trebuie sa tii cont si de faptul ca unele IFN-uri nu percep comision pentru primul credit, mai ales daca este unul de suma modesta, daca-i putem spune asa.Trecand peste toate aceste observatii,au unul dintre cele mai ieftine credite, dobanda lor pentru un credit de pana in 3.000 de lei fiind aproape de zero. Potrivit calculatorului de pe platforma creditorului, pentru imprumutul de 1.000 de lei, accesat pe o perioada de 15 zile, costul creditului este de doar 2 bani. Deci va trebui sa returnati dupa doua saptamani 1.000,02 lei. DAE este de 0,0365%..au si ei un astfel de credit, dar pentru a fi eligibil va trebui sa ai cetatenia romana de minimum 6 luni si un venit dovedit, plus un numar personal de telefon. DAE este, in acest caz, de 105,29%. Pentru imprumutul in cauza va trebui sa returnezi un total de 1.030 de lei dupa 15 zile. In cazul in care intarzii va trebui sa achiti un comision de 0,5% pe zi, maximum 100 de lei pe luna.spune ca primul credit nu poate depasi suma de 500 lei, iar prin aplicatia pentru smartphone se poate primi, la primul imprumut, pana la 600 de lei. Cere, de asemenea, sa ai un venit minim lunar de 700 de lei si o varsta minima de 24 de ani. Daca ai indeplinit aceste conditii, atunci poti accesa creditul pentru care, la scadenta, va trebui sa achiti 1.175,5 lei. Daca vrei sa ai o prelungire a perioadei de rambursare va trebui sa achiti suplimentar 30 de lei. DAE la Mobilo Credit este de 5013,88%.au "creditul pana la salariu" iar conditiile sunt cam aceleasi ca si la cel anterior, singura diferenta constand in varsta minima. Aici este de 20 de ani. Imprumutul are 0% dobanda in primele 30 de zile pentru clientii noi. Costurile de finantare pentru credit se ridica la 180 de lei, ceea ce inseamna ca la finele celor 15 zile vei returna 1180 de lei. DAE la creditul pana la salariu este de 5512,14%. Comisionul de penalizare pentru fiecare zi de intarziere este de 1,2%.au aceleasi costuri de finantare precum Viva Credit, dar difera putin la alte conditii. Astfel ca, primul credit se acorda fara costuri, rambursandu-se doar suma contractata, iar suma acordata este limitata la maxim 1.000 lei si perioada de rambursare la 30 zile. IFN-ul iti da si oportunitatea de a prelungi cu pana la 70 de zile scadenta. Finantatorul iti cere un venit minim de 600 de lei si o varsta minima de 22 de ani.vine cu aceleasi costuri precum anterioarele doua. In schimb conditiile sunt mult mai dure daca incalci regulile impuse de ei. Comisionul de penalizare pentru intarziere este de 2% plus 25 de lei.Sivine cu aceeasi oferta, numai ca aici primul credit este de pana in 500 de lei si nu-ti se percepe nici o dobanda daca-l returnezi in termenii agreati.are unul dintre cele mai scumpe credite rapide de pe piata. Cu toate acestea, ei sunt si cei mai generosi cand vine vorba despre primul credit acordat. Acesta are o suma 1900 lei. Pentru prelungirea creditului IFN-ul mai percepe un comision de 99 de lei, iar daca intarzii cu rambursarea atunci va trebui sa achiti si o penalizare de 1,29% pe zi. Dar daca totul merge ca pe roate, atunci la finele celor 15 zile, pentru creditul de 1.000 de lei, va trebui sa mai achiti un plus de 193,5 lei.