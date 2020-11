Cele mai profitabile sapte companii din lume. Firma de e-commerce care a generat vanzari de 1 miliard de dolari in 68 de secunde

Cand s-a listat in 1997, la un pret de 18 USD /actiune,a atras 54 milioane USD, valoarea sa de piata fiind de 438 milioane USD. In 2020, capitalizarea bursiera a companiei a crescut cu 689 miliarde USD, iar vanzarile au depasit produsul intern brut al Noii Zeelande.Intre 2000 si 2010, valoarea de piata a Amazon a crescut cu 27 miliarde USD. In urmatoarea decada, intre 2010 si 2020, cresterea a fost de 1.5 trilioane USD.La listarea din 1997, Amazon avea 256 de angajati. In 2002, numarul a ajuns la 7.500 de angajati. In prezent, compania are peste 1.125.000 de angajati si detine 39% din piata de e-commerce din SUA (Walmart este pe locul 2, dar la mare distanta, cu aproape 6%).Dupa listare, au trecut 18 trimestre (adica 4 ani si jumatate) pana cand Amazon sa inregistreze primul profit (unul modest, de numai 5 milioane USD). In aceasta perioada de asteptare, pierderile cumulative au atins 3 miliarde USD.In 2007, venitul anual al Amazon a fost de 15 miliarde USD. In 2020, potrivit estimarilor companiei, cifra de afaceri ar putea ajunge la 369 miliarde USD.Si totusi, cel mai important eveniment anual de shopping din lume nu este Amazon Prime Day, ci Singles Day (11 noiembrie) organizat de Alibaba.In 2019, Singles Day a generat 1 miliard USD in primele 68 de secunde, 12 miliarde USD in prima ora si vanzari record de 38 miliarde USD in ziua evenimentului.Prin comparatie, Amazon a generat anul trecut vanzari de 7.2 miliarde USD in cele doua zile rezervate pentru Prime Day pe 15 - 16 iulie 2019.Pentru ca vorbim despre: in prezent, Alibaba Cloud este pe locul 4 intr-un top global al cotelor de piata, dar inregistreaza un ritm anual de crestere de 60%. Prin comparatie, Amazon Web Services (locul 1) creste anual cu 29%, iar Microsoft Azure (locul 2) cu 48%.Cand s-a listat in 1986 la 21 USD/actiune,avea o valoare de piata de 780 milioane USD. In aceasta toamna, Microsoft valoreaza 1.7 trilioane USD.Si totusi, intre 1999 si 2009, Microsoft a pierdut aproape 75% din capitalizarea bursiera.In vara anului trecut, Microsoft Teams avea 13 milioane de utilizatori. Aplicatia de #WorkFromHome are acum 115 milioane de utilizatori.In 2000,ar fi fost de acord sa se vanda catre Blockbuster pentru numai 50 milioane USD. Acum, Netflix valoreaza 240 miliarde USD, cu 10 miliarde USD mai mult decat Walt Disney.In toamna anului 2011, Netflix avea 21.5 milioane de abonati platitori. In prezent, compania are peste 195 milioane de abonati platitori in toata lumea.10,000 USD investiti in Netflix in urma cu 15 ani s-ar fi transformat in 1.3 milioane USD in aceasta toamna.In urma cu exact 10 ani, aparea filmul "The Social Network" despre Mark Zuckerberg si anii de inceput ai. Valoarea de piata a companiei era estimata atunci la 25 miliarde USD. Capitalizarea bursiera acum: aproape 900 miliarde USD.In urma cu 14 ani,cumpara YouTube pentru 1.65 miliarde USD. In aceasta toamna, YouTube are 30 milioane de abonati platitori, generand venituri de 5 miliarde USD pentru Google/Alphabet.In urma cu 10 ani, veniturile anuale din publicitate realizate de Google si Facebook erau de 30 miliarde USD. Cifra estimata pentru acest an este de 218 miliarde USD.In aceasta toamna,are "free cash flow" de 191 miliarde USD, ocupand primul loc din aceasta perspectiva in sectorul de tehnologie.In topul lichiditatilor, Microsoft ocupa pozitia imediat urmatoare, cu 137 miliarde USD. Daca adunam banii de care dispun cele mai mari 10 companii de tehnologie din SUA, rezultatul este de 655 miliarde USD.In 2007, atunci cand valora 75 miliarde USD, Apple a vandut in jur de 1 milion de iPhone-uri. In 2020, Apple este asteptata sa vanda 212 milioane de iPhone-uri si are o capitalizare bursiera de 2.15 trilioane USD.