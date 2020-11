Cercetarea in Romania are finantare aproape de 0% din PIB

* sectorul mediului de afaceri (45% din sursele provenite din strainatate),

* sectorul guvernamental (37,7%) si

* sectorul invatamant superior (17,2%).

In ciuda cifrelor care descurajeaza, Romania, avea la finele anului trecut, aproape 44.000 de angajati care isi desfasurau activitatea in cercetare si dezvoltare.Din cele peste 5 miliarde de lei cheltuite pentru cele patru sectoare de performanta ale activitatii de cercetare-dezvoltare, aproximativ 4,71 miliarde de lei au fost cheltuieli curente (93,2%), iar 346,4 milioane de lei cheltuieli de capital (6,8%).Cheltuielile cu cercetarea aplicativa au reprezentat 63,9% din cheltuielile totale, acestea fiind in scadere cu 0,8%, comparativ cu cheltuielile din anul 2018.Cheltuielile cu cercetarea fundamentala au avut o pondere mai mica in cheltuielile totale destinate activitatii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2018, respectiv 18,7% fata de 19,3%. Totodata, ponderea cheltuielilor cu dezvoltarea experimentala a crescut cu 1,4%, de la 16% la 17,4%.Cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de catre unitatile din sectorul guvernamental (75,2% din total sector), urmate de unitatile din sectorul invatamant superior (73,1%).Sursele de finantare din strainatate utilizate in activitatea de cercetare-dezvoltare din Romania au fost orientate in cea mai mare parte catre unitatile din:La capitolul pregatire profesionala, 85% din numarul salariatilor care au lucrat in activitatea de cercetare-dezvoltare la sfarsitul anului 2019 aveau studii superioare (37.393 salariati), iar 15% aveau alt nivel de pregatire, exclusiv studii superioare (6.580 salariati).In activitatea de cercetare-dezvoltare erau implicate 18.249 persoane cu studii doctorale si postdoctorale, din care 8.986 femei.In functie de orele efectiv lucrate, circa 72% dintre salariatii care au desfasurat activitate de cercetare-dezvoltare in anul 2019 au lucrat norma intreaga de timp.