Cernavoda: Reactorul 2 va fi conectat la inceputul lui august

Reactorul 2 de la Cernavoda va putea fi conectat la sistemul energetic national in prima saptamana a lunii august, cu o saptamana intarziere fata de data initiala, din cauza complexitatii procesului de punere in functiune si a procedurilor de verificare a reactorului, a declarat joi, pentru NewsIn, directorul general al Nuclearelectrica, Teodor Chirica .

"Conectarea la sistemul energetic national a reactorului 2 de la Cernavoda va fi realizata in prima saptamana din luna august", a precizat directorul general al Nuclearelectrica.

O data cu intrarea in exploatare comerciala a Unitatii 2, Nuclearelectrica va asigura circa 17-18% din productia de energie electrica a Romaniei.

Unitatea 2 se realizeaza pe baza unui contract de conducere de lucrari incheiat in 2003 cu Atomic Energy of Canada Ltd. si Ansaldo, Italia.

Nuclearelectrica asigura populatia ca procesul de punere in functiune a Unitatii 2 de la Cernavoda va continua cu acordarea prioritatii absolute pentru securitatea nucleara, protectia mediului, locuitorilor si personalului propriu.

