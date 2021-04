CEZ si Electrica, investigate pentru comportament abuziv

Autoritatea de concurenta are indicii privind implicarea operatorilor de distributie in procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica, in scopul favorizarii companiilor de furnizare din cadrul grupului din care fac parte (Electrica, respectiv CEZ), in detrimentul concurentilor acestora."Comportamentul suspectat are potentialul de a afecta concurenta pe piata furnizarii de energie electrica, precum si consumatorii, clienti finali de energie electrica. Un astfel de comportament este deosebit de nociv, mai ales in contextul procesului de liberalizare pe care Romania l-a implementat in ultimii ani, ce implica tranzitia de la o piata reglementata catre una concurentiala. De altfel, noi monitorizam procesul de liberalizare si am atentionat companiile de distributie sa nu impiedice migratia clientilor " a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.In acest context, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile unor companii din cadrul grupurilor Electrica si CEZ, din orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Brasov, Ploiesti si Craiova.Inspectiile inopinate reprezinta o etapa importanta in cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurential, efectuarea acestora nereprezentand o antepronuntare in ceea ce priveste vinovatia companiilor. Documentele ridicate se afla in analiza autoritatii romane de concurenta, in cadrul procedurilor specifice.Inspectiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilelor practici anticoncurentiale analizate.Consiliul Concurentei reitereaza faptul ca orice client final de energie electrica poate alege in mod liber oferta concurentiala cea mai potrivita nevoilor sale, de la orice furnizor prezent pe piata, fara nicio interventie din partea operatorului de distributie, care nu are un rol activ in procesul de schimbare a furnizorului.De altfel, distribuitorul de energie electrica este obligat sa opereze reteaua concesionata pentru toate locurile de consum din acea retea, activitati precum cele de mentenanta, de modernizare, de interventie la avarii sau de masurare a consumului fiind prestate in mod similar tuturor clientilor, indiferent de furnizorul de la care acestia achizitioneaza energia electrica.