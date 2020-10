CFR Calatori investeste 10 milioane de lei pentru aparate de vandut bilete in tren

Potrivit acestuia, este vorba despre achizitionarea a peste 2.000 de terminale, iar investitia se va realiza din cei 130 de milioane de lei primiti de companie la rectificarea bugetara."In acest an terminalele vor costa 2,8 milioane de lei si se va continua in anul urmator cu inca aproximativ 7 milioane de lei. Asta inseamna o echipare a tuturor sefilor de tren - pentru ca acest terminal va insemna gestiune personala si va fi asociat cu numele detinatorului, se vor tine evidentele contabile pe gestiunea individuala, cum este si acum, doar ca este pe hartie - deci ne vom duce undeva la 2000 si ceva de terminale in total. Se va renunta la clasicul chitantier si pix si se vor emite pe acest terminal bilete, se vede foarte precis locul liber, biletul se va tipari pe un suport tot de hartie, dar cu o imprimanta mica, mobila, care va fi in dotarea controlorului sau a insotitorului de tren", a spus Costescu.Seful CFR Calatori a precizat ca pretul biletelor cumparate in tren va fi acelasi doar pentru calatorii care s-au urcat din statii care nu au case de bilete."Pretul se mareste doar pentru acei calatori care s-au urcat din statii cu case de bilete de unde puteau sa isi cumpere bilete. Avem si statii unde nu avem case de bilete, unde nu vinde nimeni bilete si pentru aceste statii este normal sa oferim acelasi pret ca si cum am fi avut case acolo", a mentionat el.In ceea ce priveste Cardul TrenPlus, si acesta va suferi transformari, in sensul ca nu va mai fi tiparit pe suport de hartie, ci va fi gen portofel electronic."Deocamdata, Cardul TrenPlus va ramane in vigoare asa cum este, pentru ca a fost o masura buna, apreciata de foarte multi. Modul lui de implementare se va schimba si lui i se vor putea adauga o multime de alte bonusuri si facilitati pentru calatori in momentul in care vom implementa terminalele mobile pentru taxare la toti conductorii nostri. Atunci totul se va putea face mult mai frumos, se va face prin scanare, se vor putea contoriza calatoriile, se vor putea aduna kilometrii parcursi cu CFR Calatori, iar calatorii nostri fideli si vor fi rasplatiti pe masura cu aceste bonusuri si facilitati care se vor adauga pe Cardul TrenPlus. El insusi va deveni, dintr-un card pe hartie, un card gen portofel electronic, cu un cont care va incuraja si mai multi calatori sa vina spre noi si sa circule cu noi acolo unde doresc", a sustinut directorul general al operatorului national de transport feroviar de calatori.Cardul va putea fi emis atat la case, cat si in tren, prin intermediul terminalelor de taxare."Cardul va continua sa se emita la case, dar vor putea si controlorii sa emita din server, pentru ca acele terminale vor avea acces la serverul central. Astfel, la o calatorie, de exemplu un conductor dintr-un tren Bucuresti-Iasi, care teoretic nu stie cine a cumparat deja bilet, va vedea in timp real pe terminalul lui care sunt locurile ocupate si ce poate sa vanda. Va fi o eficienta foarte buna pentru calatori si va fi modul pe care l-am gasit noi pentru a evita suprapuneri de locuri care apar la toti operatorii feroviari, dar care pot fi eliminate prin aceasta modernizare. Este un obiectiv pe lista de investitii pentru aceasta rectificare de 130 de milioane pe care am primit-o anul acesta si se va cumpara o prima transa mare din aceste terminale mobile, se va proceda la instruirea controlorilor si insotitorilor de tren", a adaugat Dan Costescu.Pe 10 septembrie, dupa sedinta de Guvern, Dan Costescu a transmis pe pagina sa de Facebook ca operatorul national de transport calatori a primit suma de 130 de milioane de lei pentru investitii."O veste buna pentru CFR Calatori. Acum cateva minute ni s-a aprobat in Guvern OUG pentru inca 130 de milioane la investitii! Asta inseamna ca munca noastra de la inceputul anului a fost apreciata. Numarul dublu de vehicule reparate si modernizate pana acum, fata de aceeasi perioada a anilor trecuti, va continua astfel sa creasca. Le multumesc colegilor din companie, din minister si acelora din sindicate care de cateva saptamani muncesc cot la cot pentru acest obiectiv", a scris el atunci.Cardul TrenPlus este o legitimatie nominala, netransmisibila, cu valabilitate un an, cu ajutorul caruia se obtin reduceri de 25% la toate calatoriile.