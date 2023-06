CFR, obligata sa-si asigure calatorii

Cei care calatoresc cu trenul si mai ales victimele accidentelor feroviare vor primi despagubiri incepand cu 3 decembrie 2009, dupa intrarea in vigoare a unui regulament al Parlamentului European. Acest act va obliga societatea CFR Calatori sa ofere o asigurare pasagerilor.

Regulamentul a fost adoptat la finele anului trecut, dar intra in vigoare la doi ani de la adoptarea sa. Pentru a indeplini cerintele, societatea CFR Calatori va trebui ca anul viitor sa-si aleaga un asigurator, relateaza Cotidianul.

"Asigurarea ar putea fi facuta de o societate specializata care sa fie in cadrul CFR Calatori, dar care la randul ei va trebui sa se reasigure, sau de o societate de asigurari care va fi aleasa printr-o licitatie", a declarat Alexandru Noaptes, director general al CFR Calatori.

In prezent, victimele unui accident feroviar nu pot primi alte sume decat cele necesare acoperirii efective a daunei create, respectiv cheltuielile de inmormantare, in caz de deces, sau cele de spitalizare, in caz de ranire. Toate trebuie insa dovedite cu acte.

Comisia Europeana a stabilit deocamdata doar un nivel minim al despagubirilor in caz de deces, care este de 21.000 de euro. Pana in decembrie 2009 urmeaza sa fie stabilite si nivelurile celorlalte asigurari.

Persoanele care au suferit prejudicii grave, deces sau ranire, vor primi in avans de 15 zile o parte a sumelor cuvenite. Regulamentul prevede despagubiri si pentru bagajele pasagerilor si, deoarece se doreste ameliorarea serviciilor pe calea ferata in vederea cresterii cotei acestui tip de transport, si in caz de intarziere a trenurilor.

CFR Calatori va face fata cu greu cerintelor ridicate din decembrie 2009, deoarece este in acest moment cu mult in urma celorlalte companii similare din Europa. Viteza trenurilor de calatori recomandata de organisme ale UE la 160 de kilometri pe ora nu poate fi atinsa nici macar pe portiunea de cale ferata reabilitata Bucuresti-Campina, iar mare parte a infrastructurii este presarata de restrictii de viteza care limiteaza viteza trenurilor chiar la 15 kilometri la ora.

