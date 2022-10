CFR va plati datoriile catre CEZ Romania esalonat timp de un an

CEZ Romania si-ar putea recupera cele 174 milioane de lei datorate de CFR in urmatorul an, conform unui plan de esalonare discutat intre cele doua companii.

"Incercam sa rezolvam problema datoriile acumulate de CFR catre CEZ Romania. Suntem in discutii avansate cu ministerele Economiei si Finantelor si al Transporturilor si cu Guvernul. Pana la sfarsitul lui iunie, CFR a acumulat datorii de 174 milioane lei, adica aproape 48 milioane euro, cu tot cu penalitati. Dupa cum ne-am inteles, noi speram ca intr-un an sa ne plateasca esalonat aceste datorii istorice, in paralel cu factura curenta. Saptamana viitoare sper sa avem raspunsuri oficiale, asa ni s-a promis", a declarat Adrian Borotea, directorul de afaceri corporatiste al CEZ Romania, citat de NewsIn.

Potrivit acestuia, CEZ Romania nu poate deconecta CFR de la reteaua electrica de tractiune, intrucat exista un articol in Regulamentul de Furnizare a Energiei Electrice (Hotarare de Guvern - HG) care interzice deconectarea tractiunii electrice a CFR, companie considerata strategica pentru economia nationala.