China asteapta toata lumea financiara la Shanghai

Expozitia Mondiala de la Shanghai va atrage in jur de 70 de milioane de vizitatori intre lunile mai si octombrie, dar pentru liderii Chinei este o oportunitate extraordinara de a-i convinge pe bancheri si avocati sa ramana pentru a transforma orasul in centrul financiar international dorit.

In urma cu 20 de ani, Shanghaiul nu avea nici macar bursa, iar acum are capitalizare de piata mai mare decat cea a bursei din Hong Kong si se bate cu Wall Street pentru listarea companiilor din China, scrie New York Times.

Totusi, daca vrea sa fie un rival pentru New York si Londra, el trebuie sa atraga o armata de manageri, avocati, contabili, statisticieni si brokeri chinezi sau straini. Profesorul Buck K.W. Pei de la Arizona State University a explicat ca 10% din populatia New York-ului lucreaza in sectorul financiar, in timp ce la Shanghai doar 2% sunt angajati in serviciile financiare.

"Ei stiu ca trebuie sa aduca si sa educe mai multi nu doar in sectorul bancar, ci sa isi diversifice investitiile, fondurile speculative, marfurile, actiunile, companiile private, fondurile de finantare si asigurarile", a precizat profesorul Buck K.W. Pei.

O alta problema pe care o are Shanghai este ca majoritatea bancilor mari din China isi au sediile la Beijing. Sunt foarte putine de talia Goldman Sachs sau Morgan Stanley, iar cele mai mari companii de investitii nu au mai mult de 3.000 de angajati.

Dupa infrastructura urmeaza statutul privilegiat

Chinezii au cheltuit sume colosale in ultimii zece ani pentru a construi in Shanghai parcuri tehnologice, drumuri, poduri, sute de kilometri de metrou si alte facilitati care sa stimuleze dezvoltarea unei piete a muncii bazata pe servicii de calitate asa ca cei care s-au mutat deja aici ii lauda spunand ca au inteles ce trebuie sa faci pentru a atrage companiile straine.

Dar infrastructura rutiera si cea de transport nu sunt totul. Dupa ce a fost admisa in Organizatia Mondiala a Comertului, in 2001, China a inceput sa faca o serie de schimbari pentru a se face mai ospitaliera si atractiva pentru investitorii straini. Acum ea ar trebui sa adauge consistenta si certitudine acestor reforme, iar Shanghaiul incearca deja sa faca un pas inainte.

Dupa ce oficialii de la Beijing s-au hotarat sa creeze un centru financiar international la Shanghai pana in 2020 multi experti sustin ca restrictiile monetare, fiscale si cele legate de investitii vor fi ridicate in curand, cel putin la nivel local.

Oficialii chinezi intentioneaza sa ofere Shanghaiului un statut privilegiat in ceea ce priveste regulile noilor servicii financiare si birocratia, unul din domeniile in care Beijingul ofera deja mai multa libertate in anumite orase fiind cel al investitiilor imobiliare.

Un prim pas a fost facut in vara, cand oficialii din Shanghai au anuntat ca vor permite in premiera companiilor straine de private equity sa foloseasca banii investitorilor chinezi. Blackstone Group a fost a fost prima care a anuntat ca va colabora cu autoritatile locale pentru a crea un fond de investitii de 5 miliarde de renmimbi (732 milioane de dolari). Acesta se va concentra pe energie alternativa, mediu si industria medicala din Shanghai si delta fluviului Yangtze.

Intelegerea ii va ajuta pe cei de la Blackstone sa isi creeze o imagine foarte buna in China si le va deschide drumul catre alte oportunitati, dar este vazuta, in acelasi timp, ca un mod prin care China incearca sa invete cum sa isi construiasca singura industria de private equity.

Totusi, inainte de a atrage straini, China trebuie sa isi pastreze absolventii in tara si sa le ofere locuri de munca mai dinamice si mai provocatoare. In prezent, tinerii absolventi isi gasesc locuri de munca in Hong Kong si nu se mai intorc pe continent pentru ca au prea putine oportunitati si nu exista diversitate.

Impozitele sunt un alt factor care ii determina pe acestia sa nu se intoarca acasa. In timp ce in Shanghai statul le ia pana la 45% din salariu, in Hong Kong ei platesc doar 15%.

O strategie inteleapta

Dar cel mai mare obstacol in calea transformarii Shanghaiului intr-un centru financiar international este, insa, convertabilitatea internationala a monedei. Economistii au atras atentia ca nu exista niciun centru financiar care sa nu aiba o moneda libera, asa ca politica Beijingului este o piedica importanta.

Pentru moment, eforturile mici, precum programul pilot care permite companiilor din Shanghai sa foloseasca renmimbi ca moneda in intelegerile comerciale in loc de dolari sau euro, sunt o metoda de a "a incerca apa".

Analistii sunt de parere ca guvernul incearca sa fie pragmatic in timp ce experimenteaza si nu vrea sa ia decizii prea importante deocamdata, aceasta strategie fiind considerata inteleapta.

Chiar daca nu se stie daca Shanghaiul va concura, in urmatorii zece ani, cu New York si Londra, dar sectorul financiar al orasului sigur va creste si va deveni unul international. Deocamdata, se stie ca este destinatia preferata a celor care ar vrea sa lucreze sau sa faca afaceri intr-o alta tara.