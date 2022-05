China avertizeaza SUA sa nu politizeze problema yuan-ului

China a solicitat vineri Statelor Unite ale Americii sa nu "politizeze" problema cursului de schimb al monedei chineze, yuanul, pentru a nu "complica" si mai mult situatia.

"In cazul in care se adauga si factori politici, acest lucru va complica intreaga situatie si va afecta negocierile si dialogul, iar noi nu ne dorim asta", a spus He Ning, un oficial de la Ministerul Comertului, responsabil de relatiile cu Statele Unite, citat de Le Point.

Senatorii americani au introdus marti un proiect de lege in favoarea consolidarii supravegherii cursurilor de schimb de catre autoritatile SUA.

Desi Beijingul nu este in mod special mentionat in text, autorul principal al proiectului de lege, senatorul Charles Schumer, nu a ezitat sa vorbeasca la o conferinta de presa "manipularea monedei chineze," considerand ca subevaluarea yuanului a "contribuit la incetinirea cresterii globale si a impiedicat revenirea economica".

La randul sau, presedintele Barack Obama a cerut recent Chinei sa "treaca spre un curs de schimb mai orientat catre piata".

