China recurge la "camatarie" cu Muntenegru in cazul unui imprumut. Tara europeana cere ajutorul UE

Potrivit vicepremierului muntenegrean Dritan Abrazovici, UE ar putea obtine o "victorie facila" impotriva Chinei ajutandu-i statul sa achite datoria deun miliard de dolari.In conditiile in care China extinde Drumul Matasii prin Balcani si nu foarte transparent sau cu bune intentii, solicitarea are mai mult iz geopolitic.In 26 martie, ministrul muntenegrean de Finante a declarat ca UE ar trebui sa sustina Muntenegru in fata unor "influente straine nocive", mai ales ca aceasta tara si-a depus candidatura pentru a adera la blocul comunitar. Muntenegru este in prezent cel mai avansat candidat la aderare, cu trei capitole indeplinite din cele 33 necesare.Muntenegru a luat creditul pentru constructia unei autostrazi , iar acum nu mai poate rambursa datoria. Imprumutul a fost obtinut de la China Eximbank, in 2014, pe cand Muntenegru era condus de Partidul Socialist Democrat (DPS).Imprumutul de un miliard de dolari era destinat constructiei unei autostrazi intre Bar, pe coasta adriatica, si Boljare, in Serbia. Proiectul a fost atribuit unei companii chineze, si anume China Road and Bridge Corporation.Prima transa a rambursarii este prevazuta pentru iulie. Daca Podgorica nu va achita suma datorata, Beijingul va acapara terenuri din Muntenegru cu titlu de garantie.