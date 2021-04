China va extinde folosirea experimentala a unui yuan digital la mai multe orase

China se afla in fruntea cursei globale de lansare a unor monede digitale ale bancilor centrale, pentru modernizarea sistemului financiar, prevenirea riscului implicat de criptomonede de tipul bitcoin si accelerarea platilor interne si internationale. Anul trecut, China a inceput testarea monedei digitale in mai multe orase , intre care Suzhou, Shenzhen, Chengdu si Xiong'an.Li a spus ca testarea a aratat ca emiterea si mecanismul de distribuire a yuanului digital, numit e-CNY, sunt compatibile cu sistemul financiar actual si contribuie la minimizarea impactului asupra sectorului bancar.China va continua sa imbunatateasca ecosistemul e-CNY, sa imbunatateasca securitatea si siguranta si sa creeze un sistem legal si de reglementari, a spus Li la Forumul Boao, organizat in provincia Hainan.Moneda digitala va fi utilizata de cetatenii chinezi si de vizitatorii straini la olimpiada de Iarna de la Beijing, care ca avea loc anul viitor, a mai spus Li.Acesta a explicat ca e-CNY va fi destinata folosirii mai ales pe piata interna, dar ca China va colabora cu alte tari pentru gasirea unei solutii pentru plati transfrontaliere, pe termen lung.Internationalizarea yuanului va fi un proces natural, iar obiectivul Chinei este nu sa inlocuiasca dolarul sau alte monede, ci sa lase piata sa faca alegeri, a adaugat Li.