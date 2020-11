Chirie Timisoara - care este cel mai bun cartier in care sa te muti

Timisoara este al treilea oras ca marime din Romania, dupa Bucuresti si Iasi. Si este unul dintre cele mai importante centre culturale si universitare din tara. Mai mult, orasul si-a capatat renume si pentru locurile de munca bine platite. Asa se face ca exista un numar tot mai mare de doritori sa se mute in capitala Banatului. Iar alegerea zonei de locuit nu este foarte usoara.Pentru ca a sta cu chirie in Timisoara este o investitie pe termen lung, trebuie sa iei in considerare cateva criterii atunci cand cauti locuinte de inchiriat. Faptul ca pretul este mic nu ofera si garantii. Este importanta si siguranta pe care ti-o ofera zona in care vei locui. La fel de important este sa ai acces usor la puncte de interes si transport in comun. Si nu ar fi rau sa beneficiezi si de spatii verzi, de liniste si de vecini buni. Una dintre zonele preferate de cei care stau cu chirie in Timisoara este cartierul Medicina. Si asta pentru ca este usor accesibil, curat, linistit, sigur, cu multe facilitati. Si Cartierul Bancar se bucura de o buna reputatie, la fel ca si Bucovina. Dar nu trebuie sa te feresti nici de cartiere precum Soarelui sau Tipografilor, apreciate pentru spatiile de relaxare.Tii seama doar de costul chiriei? Gresesti. Este foarte important ca si cheltuielile cotidiene sa ramana la pret mai scazut. Degeaba platesti chirie mica, daca esti nevoit sa cheltui sume mari pe utilitati, pe plata bunurilor si serviciilor, pe alimente si obiecte de uz personal. Asadar, este foarte important sa analizezi in ansamblu costurile traiului cu chirie in Timisoara. Iar localnicii considera ca cel mai avantajos din punct de vedere financiar este sa locuiesti in cartiere precum Centrul Bancar, Bogdanestilor sau Piata Libertatii. In functie de ceea ce-ti doresti, trebuie sa mai tii cont si de faptul ca un cartier mai ieftin poate sa nu iti ofere acces la alte beneficii. Caci nimic nu e mai important decat ca zona in care locuiesti sa se potriveasca cu stilul tau de viata si sa corespunda nevoilor tale.