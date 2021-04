Chirstine Lagarde anticipeaza ca economia Uniunii Europene isi va reveni puternic in semestrul al doilea al acestui an

Lagarde a subliniat ca cresterea economica a UE va fi "foarte rapida" in semestrul al doilea.Potrivit celor mai recente previziuni economice ale Fondului Monetar International ( FMI ), economia UE va avansa cu 4,4% in 2021, un ritm aproximativ similar cu cel al economiilor dezvoltate, dar cu mult in urma avansului anticipat pentru Statele Unite.In pofida unei lupte dificile impotriva pandemiei de Covid-19, Uniunea Europeana va progresa mai tarziu in acest an, a declarat vineri Lagarde, pentru CNBC.Mai multe regiuni ale zonei euro au fost afectate de un nou val al cazurilor de coronavirus, ceea ce determinat autoritatile sa adopte noi restrictii.Desi a recunoscut ca blocajele afecteaza cresterea, Lagarde a spus ca este optimista ca activitatise se vor intensifica."Exista lumina la capatul tunelului. O putem vedea. Nu se afla inca la o distanta de atingere. Mai avem cateva reprize de parcurs", a declarat Lagarde la emisiunea "Closing Bell" a CNBC.Sefa BCE a adaugat ca, in a doua jumatate a anului, "va avea loc o recuperare [care] va evolua rapid, de fapt".