Industria face fata pandemiei. Cifra de afaceri a Romaniei a crescut in primele cinci luni din 2021

Pe marile grupe industriale cresteriale cifrei de afaceri s-au inregistrat in sectoarele:

industria bunurilor de folosinta indelungata (+44,3%),

industria bunurilor de capital (+35%),

industria bunurilor intermediare (+27,6%),

industria bunurilor de uz curent (+9,8%) si

industria energetica (+4,3%).

Pe marile grupe industriale, scaderi au inregistrat:

industria bunurilor de capital (-5,6%),

industria bunurilor de uz curent (-3,7%) si

industria bunurilor de folosinta indelungata (-3,4%).

Acest rezultat s-a datorat cresterii industriei prelucratoare (+25,8%) si industriei extractive (+10,4%). Statistica a fost realizata pentru perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021.Totodata, cifra de afaceri din industrie, in mai 2021 comparativ cu luna precedenta, a scazut, pe total, cu 2%, ca urmare a scaderii inregistrate in industria extractiva (-8,8%) si inindustria prelucratoare (-1,8%).Cresteri s-au inregistrat in industria energetica (+3,6%) si in industria bunurilor intermediare (+1,9%).De asemenea, cifra de afaceri din industrie, in luna mai 2021, fata de luna mai 2020, a crescut cu 45,9%, datorita cresterii inregistrate in industria prelucratoare (+47%) si in industria extractiva (+11,2%).Pe marile grupe industriale cresteri au inregistrat: industria bunurilor de capital (+63,9%), industria bunurilor de folosinta indelungat (+60,9%), industria bunurilor intermediare (+46%), industria energetica (+42,2%) si industria bunurilor de uz curent (+20,7%).