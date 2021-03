Consumul de ciocolata din Elvetia a scazut la un nivel fara precedent in ultimii 40 de ani. Care este explicatia

Conform acestor date, pentru prima data dupa 1982, consumul mediu de ciocolata in Elvetia a coborat in 2020 sub pragul de 10 kilograme pe cap de locuitor. Elvetienii, primii consumatori mondiali de ciocolata, au mancat anul trecut 9,9 kilograme de ciocolata pe cap de locuitor, cu 6,9% mai putin decat cele 10,4 kilograme consumate in 2019, a precizat Chocosuisse.Pandemia Covid-19 a afectat si productia de ciocolata a Elvetiei, care a scazut cu 10% comparativ cu 2019, pana la 180.000 de tone. In consecinta, exporturile de ciocolata (care sunt responsabile pentru 70% din cifra de afaceri a producatorilor elvetieni de ciocolata) au scazut cu 11,5% pana la 126.000 de tone.Amploarea reculului consumului se explica, in parte, si prin numarul mai mic de turisti care au vizitat Elvetia, ceea ce a afectat datele statistice anuale, a precizat presedintele Chocosuisse, Urs Furrer.Pentru a evalua consumul de ciocolata pe cap de locuitor, volumul vanzarilor de ciocolata in fiecare tara este impartit la numarul locuitorilor, iar acest calcul tinde sa "umfle" cifrele cu privire la Elvetia, unde tabletele si pralinele de ciocolata fac parte din suvenirurile pe care turistii le aduc cu ei in valize la intoarcerea din tara cantoanelor."Nu putem contabiliza exact consumul pe locuitor (fara a-i include pe turisti) pentru ca la un punct de comercializare vanzatorul nu stie daca o persoana care a cumparat ciocolata locuieste in tara sau daca acea persoana este sau nu un turist", a spus Urs Furrer.La fel ca si in alte tari, consumul de ciocolata in Elvetia a scazut odata cu criza sanitara, ca urmare a modificarii obiceiurilor de consum, intre telemunca si restrictiile sanitare."Consumul a scazut de asemenea in locurile unde exista foarte mult trafic, precum gari sau centru oraselor", a spus Urs Furrer. In plus, pe fondul distantarii sociale, s-au redus ocaziile pentru reuniuni de familie astfel ca "vanzarile de praline sub forma de cadouri au scazut si ele", a adaugat Urs Furrer.Separat, firma Lindt & Sprungli, unul dintre cei mai renumiti producatori elvetieni de ciocolata, a publicat marti rezultatele pe anul 2020 care arata o scadere de 10,9% a cifrei de afaceri pana la 4,02 miliarde de franci (3,63 miliarde de euro).