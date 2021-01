Premierul Citu anunta ca se introduce, in premiera, bugetarea multianuala. Tinta de deficit pentru bugetul pe 2021 ramane la 7%

Citu: Bugetarea multianuala va fi in efect din 2024

"Tintele raman aceleasi, mergem pe un deficit de 7%, speram sa ajungem la 7%, 7% - 7,1%, dar in jurul acestei cifre mergem. Si as vrea sa spun de ce trebuie sa facem aceasta munca si dureaza mai mult (...) sau pare ca dureaza mai mult, desi obiectivul este acela de a veni in Parlament saptamana viitoare, pentru ca reversam sau intoarcem sau introducem reforme care au fost amanate 30 de ani sau masuri care au avut un efect devastator, distrugator pentru finantele publice in ultimii ani trebuie modificate pentru a crea o sustenabilitate a finantelor publice in anii urmatori.Este important, prin acest buget , sa mentinem increderea pe care am creat-o anul trecut, incredere fata de Comisia Europeana, fata de investitorii straini, fata de agentiile de rating . De aceea, este un buget foarte important", a declarat Citu, la Palatul Victoria , dupa sedinta de Guvern.Premierul a subliniat ca bugetul pe 2021 va trebui sa sustina relansarea economiei."Este un buget care pune bazele unei economii puternice pentru perioada urmatoare, 2021 - 2024. Mai mult, analiza pe acest buget este putin diferita, pentru ca incepem cu acest buget prima parte a unei bugetari multianuale. De aceea, vom introduce in Romania, cred ca din 2023, bugetarea multianuala, dar incepem cu acest buget si ma uit si la bugetul din 2021 si la bugetul din 2022 si va spun ca aceasta este discutia din Comisia Europeana.Vorbim de cele doua bugete, pentru ca o parte din reformele pe care le implementam in 2021 vor avea impact real in economie in 2022. Deci, este putin mai laborioasa aceasta munca, dar, in premiera, introducem aceasta bugetare multianuala care va fi in efect din 2024", a explicat Florin Citu.Premierul a mentionat ca, in sedinta de Guvern, le-a cerut ministrilor sa prezinte mai multe detalii pe marginea masurilor de reforma propuse."Am avut o discutie cu toti ministrii, pentru ca, stiti foarte bine, am cerut un set de masuri de reforma de la fiecare minister si doresc putin mai mult detaliu acolo, dar sunt masuri pe care le asteptam si le veti vedea in perioada urmatoare. Multe dintre ele le-am anuntat deja in spatiul public, deja stiti la ce ne referim - la companiile de stat (...) sau Legea salarizarii, Legea pensiilor, care vor fi in perioada urmatoare, dar si eliminarea unor cheltuieli ineficiente din buget in aceasta perioada", a precizat Citu.