Citu, despre aplicarea actualei legi a pensiilor de la 1 septembrie: "Vom vedea daca suntem gata cu o noua lege". Costul cu pensiile creste cu 8 miliarde de lei

Intrebat daca de la 1 septembrie se majoreaza sau nu pensiile, Citu a raspuns ca cheltuielile pentru pensii sunt prevazute sa creasca."Costul pensiilor creste, deja, cu aproape 8 miliarde de lei, fata anul acesta. Cresterea de anul trecut, plus anul acesta, deja inca 3 miliarde. Vorbim de 1,1% din PIB , suplimentar fata ceea ce aveam anul trecut la buget , deci cheltuieli in plus fata de anul trecut. De aici pornim constructia bugetului", a spus Citu.Intrebat daca va mai fi o alta crestere, precum indexarea cu rata inflatiei, Citu a spus ca autoritatile lucreaza la legea pensiilor."In acest moment ne uitam la modificarea a doua legi care au creat probleme sustenabilitatii finantelor publice in Romania, vorbim de legea salarizarii unitare in Romania, (...) care trebuie reanalizata. (...) Aceasta coalitie a spus de la inceput ca vream sa avem o lege a pensiilor bazata pe contributivitate. Sunt doua legi la care lucram in acest moment si forma finala o vom vedea in perioada urmatoare", a explicat premierul.Intrebat daca legea actuala a pensiilor va mai fi aplicata de la 1 septembrie, Citu a raspuns: "Vom vedea daca suntem gata cu o noua lege a pensiilor si putem sa o aplicam pana atunci, dar bugetul, bineinteles, se construieste in legislatia actuala".Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan , afirma ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata inflatiei , cum este si firesc, de altfel".