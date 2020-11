Ministrul de Finante acuza presedintii de consilii judetene sustinuti de PSD ca au bani de salarii, dar nu vor sa le plateasca

"Avem foarte multi presedinti de consilii judetene care si-au batut joc de banii pe care i-au primit anul acesta de la Ministerul de Finante. Sunt unii dintre ei care au pierdut in alegerile locale din 27 septembrie si au lasat vistieria goala. Pe de alta parte, sunt altii care au castigat, de la socialisti, si in continuare ii mint pe oameni si spun ca problema este a Ministerului de Finante. Sunt aici sa va arat cu date ca acesti presedinti de consilii judetene ii mint pe oameni", a spus miercuri, 4 noiembrie, Florin Citu, intr-o declaratie de presa.In legislatia in vigoare, in 2020, este stabilit si s-a asigurat finantarea de la bugetul de stat prin sume defalcate din TVA a 60% necesar de finantat pentru serviciile sociale, restul de 40% fiind obligatia judetelor de a asigura din venituri proprii, inclusiv din TVA din echilibrare, a afirmat oficialul."Sumele asigurate de la bugetul de stat in acest an au fost de 1,23 miliarde lei. Pana la 31 octombrie, s-au cheltuit 1,17 miliarde lei. Se spune ca nu sunt bani acolo, ca e nevoie de bani. Sunt bani la consiliile judetene. Se constata astfel ca judetele au folosit sumele alocate de la bugetul de stat fara a asigura partea de 40% din venituri proprii si TVA de echilibrare", a precizat ministrul Florin Citu.El spune ca unele consilii judetene nu au asigurat partea de bani de 40%, obligatorie prin lege, ci au folosit numai banii de la bugetul de stat si nici aceia toti.La 31 octombrie, situatia pe judete si pe Bucuresti cu privire la disponibilitatile sectiunii de functionare, indica existenta a 1,3 miliarde lei si excendent din anii precedenti neutilizat de 2 miliarde lei, "astfel ca sunt bani din anii trecuti", a declarat ministrul.Analiza executiei bugetare la 31 octombrie arata ca, din totalul de 3,2 miliarde lei, reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate judetelor s-au utilizat 2,7 miliarde lei, restul de 514 milioane lei reprezentand sumele la dispozitia acestor institutii, bani ce pot fi folositi pana la finalul anului."Deci consiliile judetene mai au pana la finalul anului inca 514 milioane lei de folosit. Nu exista niciun motiv pentru a nu plati salariile. Se creeaza aceasta problema falsa in spatiul public", a mai spus Citu.El da ca exemplu judetul Neamt, unde disponibili la 31 octombrie sunt 19,7 milioane lei, excedentul din anii anteriori ramas neutilizat, la 31 octombrie 2020, se ridica la 41,5 milioane lei. In acelasi judet, din TVA defalcata, plan actualizat de TVA: 108,4 milioane lei; utilizat pana la 31 octombrie 2020: 94,6 milioane lei; rest de utilizat: 13,7 milioane lei.El afirma ca aceasta situatie este intalnita in aproape toate consiliile judetene conduse de PSD."Exista bani, nu vor sa-i dea", a spus ministrul de Finante.El a precizat ca acest lucru trebuie sa se opreasca, iar presedintii de consilii judete trebuie sa faca platile, intrucat au bani, si sa opreasca imaginea falsa si presiunea publica asupra Ministerului de Finante.Citu admite ca sunt totusi si judete cu probleme, care au ramas fara bani, insa situatiile urmeaza sa fie rezolvate la rectificarea bugetara."Mai mult, pentru a sustine acest sector, in anul 2020, prin Legea bugetului de stat, s-a dat posibilitatea ca judetele sa poata utiliza excedentul bugetar local acumulat din anii precedenti, si pentru finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap. Legea spunea foarte clar, pana am modificat-o noi prin Legea bugetului: excedentul din anii precedenti se folosea doar pentru invetitii. Am dat voie in acest an ca din excedent sa se foloseasca bni si pentru finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap", a precizat ministrul de Finante.De asemenea, judetele trebuie sa respecte legislatia in vigoare, care stabileste reguli clare ce se aplica in cursul executiei bugetare, reguli ce vizeaza o buna gestionare a fondurilor publice si eliminarea arieratelor, a adaugat Citu.De exemplu, potrivit art. 49, alin. 9 din Legea 273/2006, pe parcursul executiei bugetare, deci in timpul anului, ordonatorii de credite - consiliile judetene - asigura in totalitate cheltuielile sectiunilor de functionare ale bugetelor.Mai mult, potrivit art. 5 alin. 3 si 4 din aceeasi lege, autoritatile administratiei publice locale sunt cele care stabilesc prioritatile in finantarea cheltuielilor publice locale."Deci prioritatile, modul in care sunt cheltuiti banii sunt decise de unitatile administrativ-teritoriale, de consiliile judetene. Ei iau aceasta decizie pe baza estimarilor reale ale incasarilor", a precizat Florin Citu.