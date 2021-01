Premierul Florin Citu anunta ca va abroga cu totul Legea privind neinstrainarea actiunilor detinute de stat la companiile nationale

"Vom abroga acea lege, cu totul. Aici nu este vorba de instrainare a actiunilor, e vorba de a atrage capital in Romania. Asta facem, capitalizam aceste companii. Nu avem resursele la buget sa capitalizam toate aceste companii, la nevoile pe care le au aceste companii pentru investitii si pentru a se dezvolta.Si atunci, bineinteles, ca o parte din actiuni sau din proprietatea acestor companii este transferata, in schimbul acestui capital, altor actionari. Se intampla peste tot in lume. Si, mai mult de atat, ceea ce am observat si in Romania, dar si in alte tari, acolo unde am avut astfel de injectii de capital si au venit dupa aceea cu un management performant, cu o guvernanta corporativa, acele companii au fost salvate, au mers mai departe, au angajat oameni, au fost profitabile, au platit taxe la buget. Asta este reteta pe care vrem sa mergem", a explicat Citu, intr-un interviu la Radio Guerrilla.El a adaugat ca Romania vrea sa dea un semnal ca are o economie moderna, care stie sa lucreze cu instrumentele pietei de capital."Ceea ce facem noi prin abrogarea legii nu inseamna neaparat ca maine vom incepe sa vindem. Nu, este un semnal pe care-l dam pietei de capital, investitorilor straini ca in Romania proprietatea privata este sfanta, in primul rand, si, in al doilea rand, ca nu suntem o tara care nu doreste sa vina investitori. Deci, suntem o economie deschisa, o economie moderna, care stie sa lucreze cu instrumentele pietei de capital", a declarat prim-ministrul.Potrivit acestuia, vanzarea Petrom , privita "generic", a fost "un lucru bun". "Daca ma uit astazi, sunt multe elemente acolo ale privatizarii, dar, generic, asa a fost un lucru bun", a spus Florin Citu, intrebat despre vanzarea acestei companii.Citeste si: