Topul oraselor in care e placut sa traiesti. Cum a afectat pandemia pozitia metropolelor europene in clasament

Auckland (Noua Zeelanda) se situeaza in varful clasamentului anual realizat de saptamanalul The Economist privind cele mai bune orase pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia) si Wellington (Noua Zeelanda)."Auckland a urcat in topul clasamentului datorita abordarii sale reusite de a contracara pandemia de COVID-19, care a permis societatii sa ramana deschisa si orasului sa aiba performante mai bune in ceea ce priveste educatia, cultura si mediul", conform unui comunicat de presa ce insoteste studiul.In schimb,"orasele europene au avut rezultate deosebit de slabe in editia din acest an. Viena (Austria), considerata anterior cel mai agreabil oras intre 2018 si 2020, a coborat pe locul 12, in timp ce Hamburg (Germania), a scazut cu 34 de locuri, ajungand pe locul 47. Studiul mentioneaza "stresul asupra resurselor spitalicesti care a crescut in cazul majoritatii oraselor germane si franceze" si "restrictionarea deplasarilor si a adunarilor, care au limitat oferta culturala".Cea mai semnificativa crestere a fost inregistrata de Honolulu (Hawaii, SUA), ajuns pe locul 14, cu o crestere de 46 de locuri "datorita progreselor mari in ceea ce priveste limitarea pandemiei si desfasurarea programului de vaccinare".Damasc (Siria) ramane orasul cu cel mai dificil trai din cauza razboiului civil.