Claudiu Nasui: A fost o greseala a statului roman sa initieze masuri fara sa aiba bani sa le finanteze

"Trendul va fi spre redeschidere, spre relaxare, asa cum a anuntat si premierul. Populatia vaccinata este in crestere, vaccinarea continua si este un succes, ceea ce este un lucru foarte bun. Avem deja peste 4 milioane de romani care au primit cel putin o doza de vaccin, ceea ce este un lcuru foarte num. De asemenea, numarul de cazuri scade, toti indicatorii ne arata ca este in regula aceasta relaxare, aceasta deschidere si ca ea va continua", a declarat Claudiu Nasui, la TVR, luni seara.Intrebat daca va continua sprijinul companiilor, Nasui a declarat ca urmeaza sa fie sprijinte companiile."Este un sprijin care continua, este un lucru care a fost facut pe niste baze pe care a trebuit sa le reparam din mers, dar facem lucrul acesta in continuare, astfel incat toate intreprinderile care au fost fortate sa fie inchise (...) toata lumea sa fie remunerata", a declarat Nasui.Ministrul Economiei a adaugat ca Masura 1 este finalizata, toate platile fiind facute."Va anunt si va spun ca intetionam sa o relansam. Microgranturi - 2.000 de euro, sume mici, dar care conteaza. O sa o reluam pentru ca ea s-a epuizat", a mai declarat ministrul, precizand ca momentul lansarii "ramane de vazut", in functie de momentul in care se identifica sursa de finantare.In ceea ce priveste Masura 2, Claudiu Nasui a precizat ca aceasta continua si se va ajunge la finantarea celei mai mari parti a cererilor."A fost o greseala, trebuie sa recunoastem, a statului roman sa initieze masuri fara sa aiba bani sa le finanteze (...) Nu face niciun bine nimanui sa promiti bani pe care sa nu-i dai. Acesta este un lucru care cat sunt eu ministru nu se va intampla. Facem masuri numai in masura in care le avem bugetate", a mai declarat ministrul, precizand ca pe Masura 2 este un deficit de 500 de milioane de euro.Ministrul a explicat ca masura de sprijin pentru HoReCa ar putea incepe in urmatoarea luna. "Avem si o masura HoReCa prin care toate intreprinderile din zona HoReCa vor primi 20% din scaderea cifrei de afaceri intre 2019 - 2020 (...) Sper ca in urmatoarea luna sa incepem apelul. (...) Ca sa nu mai existe buluceala la inceput sau la final, vom imparti banii. Toata lumea aplica intr-o perioada, evaluam cererile si apoi 2,5 miliarde lei, ca atat avem disponibil, ii vom imparti la toti. Toata lumea va primi, poate nu toti banii, dar toata lumea va primi", a mai explicat Nasui. Ministerul Economiei , Antreprenoriatului si Turismului a publicat in transparenta decizionala Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19. Bigetul este de 500 de milioane de euro si se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar maxim de 74.000 de beneficiari.