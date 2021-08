Contractul de leasing nu mai este titlu executoriu pentru toți. “Bucurie pentru consumatori, tristețe pentru firme”

Astfel, o serie de modificări care au eliminat caracterul de titlu executoriu al contractului de leasing au intrat în vigoare și vin în sprijinul consumatorilor, care erau abuzați de către societățile de leasing prin faptul că acele contracte semnate erau titluri executorii și nu era decât un singur pas până când cei care nu-și mai permiteau să plătească leasingul ajungeau să fie executați silit de firmele de leasing.Totuși, pentru a răspunde celor care se află într-un contract de leasing realizat înainte de aprilie 2021, aşa cum a punctat și Curtea Constituțională, prevederile de mai sus se aplică doar pentru contractele de leasing care s-au încheia după intrarea în vigoare a legii.Prin urmare, pentru contractele de leasing aflate în derulare nu este afectat caracterul executoriu, efectele implementării noilor dispoziții legale în materie urmând a fi apreciate în concret abia pentru contractele care se vor încheia începând cu data de 19 aprilie 2021.Legea lasă loc de interpretare pentru persoanele juridice / firme. Aşadar, bucurie pentru consumatori, tristețe pentru persoanele juridice, cum notează indrumari-juridice.eu. Contractul de leasing nu mai este titlu executoriu pentru consumatorii persoane fizice, însă este pentru persoanele juridice. Legea 83/2021 arată:• contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii;• dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în situaţia în care locatarul/utilizatorul este consumator."Prin urmare, trebuie trasă concluzia în continuare, că în cazul în care sunteți persoana juridical și ați beneficiat de un contract de leasing, el este titlu executoriu și ca atare veți fi executat silit". Cu toate acestea, persoanele juridice vor fi executate silit, dar asta nu înseamnă că nu se vor putea opune. Important este să formulați o“Având în vedere această modificare prin care contractul de leasing nu este titlu executoriu, este clar că se vor naște litigii multiple pe rolul instanțelor de judecata prin care debitorii vor fi chemați în judecata de către firmele de leasing, în condițiile în care vor vrea să își recupereze datoriile de la debitori”, potrivit îndrumări-juridice.eu.Prin legea promulgată, contractul de leasing nu este titlu executoriu și prevede noi moduri în care după scadenţa anticipată, firma de leasing își poate recupera banii de la consumator, însă doar dacă îl acționează în judecată.Prin urmare, este de reținut că in cazul în care sunteți chemat în judecată de către firma de leasing, în cadrul procesului veți putea invoca și existenta clauzelor abuzive, dar și prescripția datoriei sau alte probleme referitoare la contractul de leasing, care nu mai este titlu executoriu și, prin urmare, veți avea posibilitatea să vă apărați în instanță.Totodată, potrivit partenerului Stoica & Asociaţii, Oana Zamă, modificările implementate prin Legea nr. 83/2021 vizează doar ipotezele contractelor în care locatarul / utilizatorul are calitatea de consumator și sunt structurate pe două paliere:• eliminarea caracterului de titlu executoriu pentru contractele de leasing;• consecințele rezilierii și limitarea cuantumului creanței, în ipoteza în care locatarul/utilizatorul nu acoperă ratele de leasing o perioadă de 3 luni consecutiv.Referitor la executorialitatea contractelor de leasing, dispozițiile OG nr. 51/1997 (art. 8 alin. 1) au rămas nemodificate: ca principiu, contractele de leasing, precum și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării obligațiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii."Au fost introduse însă două noi aliniate acestui articol, pentru a excepta de la caracterul executoriu acele contracte în care locatarul/utilizatorul are calitatea de consumator. Pentru evitarea oricăror inconveniente legate de interpretarea și aplicarea acestor norme, a fost definită expres noțiunea de consumator, prin raportare la orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar într-un contract de leasing și care acționează în scopuri în afara activității sale comerciale. Mai mult decât atât, legiuitorul a reglementat o prezumție a calității de consumator, calitate care se analizează în raport cu contractul de leasing, iar nu cu întreaga activitate a debitorului", a mai completat Oana Zamă.