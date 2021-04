Cluburile vor ramane inchise pe litoral in vacanta de Paste si 1 Mai. Obligativitatea purtarii mastii pe plaja ar putea fi eliminata

"In ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata si avem, in functie de indicele la mia de locuitori, stim pana la ce ora avem permisa deplasarea in noaptea de Inviere, aceste unitati economice nu sunt deschise. Ele nu pot functiona. Ne dorim ca pas cu pas, in functie de evolutia acestei epidemii, in functie de modul in care Guvernul va ridica gradual restrictiile impuse, tot gradual ne putem gandi ca intr-un viitor apropiat aceste petreceri sa fie permise, tot cu respectarea anumitor reguli. In acest moment nu avem o reglementare care sa permita acest lucru", a declarat Lucian Bode, duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima T V.El a precizat ca turistii pot veni pe litoral in minivacanta de 1 Mai, dar ca unitatile de cazare trebuie sa fie ocupate pana la maximum 70% din capacitatea lor."Este permisa cazarea in cele 17 statiuni de pe litoral, sunt evidentiate in hotararea CNSU, cu respectarea masurilor de protectie sanitara si, foarte important, cu respectarea acelei reglementari - maxim 70% din capacitatea de cazare sa fie ocupata", a explicat ministrul de Interne.Totodata, Bode a spus ca pana pe 1 mai autoritatile ar putea decide exceptarea purtarii mastii "in varful muntelui sau la plaja"."In acest moment reglementarea de masca este in vigoare. Masca este obligatorie in spatiul public. Pana pe 1 mai vom mai avea discutii in CNSU si e posibil sa discutam despre eventualitatea de a limita purtarea mastii in anumite situatii, in varful muntelui sau la plaja", a spus ministrul.