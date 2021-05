Chiria lunara a unui chiosc de presa din centrul Clujului, cat a unui apartament cu trei camere

Municipalitatea scoate la licitatie inchirierea a trei chioscuri de presa de pe Bulevardul Eroilor (zona inspre Teatrul National), dupa ce o buna bucata de vreme acestea au ramas inchise. Conform caietului de sarcini, pretul de la care va porni licitatia pentru inchirierea chioscurilor este de 1783 lei/luna.Totodata, primaria a demarat procedurile de atribuire prin licitatie publica si pentru un chiosc din Piata Unirii - zona pietonala - latura de vest. In acest caz, valoarea minima ce poate fi ofertata este 2.559 lei pe luna.Caietul de sarcini mai prevede ca ofertantul va trebuie sa prezinte dovada ca va avea acces la disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului in valoare egala cu cuantumul a 4 chirii raportate.Celebrele chioscuri de lux cu suprafata de 7,35 mp de pe Bulevardul Eroilor au fost amenajate in urma cu aproximativ 10 ani, fiecare costand aproximativ 30.000 de euro. Initial, acestea au fost gandite pentru comercializarea de ziare si carte, insa cum difuzorii de presa nu si-au permis sa ofere pretul propus de primariei pentru a fi inchiriate, s-a decis ca in aceste spatii sa poata fi comercializate si alte produse precum flori si produse alimentare.In 2004, cand Emil Boc a obtinut primul mandat de primar, la Cluj-Napoca functionau cam 200 de chioscuri de ziare. In prezent, in tot orasul mai functioneaza 22 de astfel de puncte de difuzare a presei