Coca-Cola si Pepsi lanseaza noi bauturi

Coca- Cola si Pepsi lanseaza doua noi bauturi racoritoare, care nu vor afecta silueta consumatorilor, informeaza abc.go.com. Fabricantii sustin ca noile bauturi vor contine o cantitate mai mare de vitamine si minerale, cum ar fi fierul, magneziul si vitaminele B-6 si B12. In timp ce producatorii de bauturi racoritoare acidulate sustin ca acestea sunt cea mai buna alegere pentru a-ti potoli setea, expertii se indoiesc de calitatile acestora.

Pana acum, Coca-Cola nu a dezvaluit mai multe despre noul produs, dar reprezentantul companiei, Scott Williamson, a declarat ca produsul ar putea fi lansat in aceasta primavara si va purta numele de Diet Coke Plus. Purtatorul de cuvant al Pepsi, Dave DeCecco, declara ca noul lor produs vine in intampinarea cerintelor consumatorilor si va purta numele de TAVA. aOamenii cer un produs care sa aiba si anumite beneficiia, adauga DeCecco. Pepsi previzioneaza ca noul produs va fi bine primit de public, pentru ca il va ajuta sa-si organizeze mai bine viata, acesta fiind cea mai recenta oferta din randul bauturilor cu un continut ridicat de vitamine.

Interesul fabricantilor de bauturi carbo-gazoase s-a indreptat in ultimii ani catre produsele care au un numar de calorii cat mai redus. Cresterea numarului de persoane obeze este pusa si pe seama faptului ca acestea consuma multe bauturi carbo-gazoase, de aceea marii producatori incearca sa lanseze produse cat mai atractive din punct de vedere al continutului caloric si al vitaminelor. In ceea ce priveste bauturile cu un continut ridicat de vitamine, nutritionistii trag un semnal de alarma catre consumatori.

Acestia trebuie sa fie mai atenti ca niciodata aunci cand citesc eticheta bauturilor, deoarece un continut ridicat de vitamine nu inseamna ca produsul este mai sanatos. Daca se consuma o cantitate mai mare de astfel de bauturi, nu inseamna ca veti fi imediat mai sanatosi, avertizeaza nutritionistul Gregory Miller, reprezentantul consiliului National pentru Lactate. Acesta este ingrijorat ca bauturile carbo-gazoase cu aditivi vor inlocui alte bauturi cu continut nutritiv.