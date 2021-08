Simplificări în Codul Fiscal. Top 10 măsuri care aduc clarificări și usurează viața românilor. Cum vinzi sau cumperi mașina în format electronic

De acum, spre exemplu, va fi si mai simplu să vinzi sau să cumperi un autoturism (anul trecut, au mai fost aduse o serie de măsuri de simplificare) deoarece contractul poate fi depus în format electronic, cu semnătură electronică, la Direcția Impozite și Taxe din cadrul Primăriei. Însă procedura nu este pentru toată lumea.Astfel, Executivul a aprobat luni, 30 august, propunerea de modificare şi completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru a transpune legislaţia europeană în domeniu, la capitolele impozitul pe profit, impozitul pe venit pentru rezidenți și nerezidenți, contribuții sociale obligatorii, precum și o serie de clarificări necesare în domeniul taxei pe valoarea adăugată referitoare la comerțul electronic.De asemenea, Guvernul a mai adoptat, în aceeași zi, și Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, care vizează consolidarea fiscal-bugetară, digitalizarea administrației publice și sprijinirea investițiilor.Printre modificări enumerăm un clasament de interes pentru contribuabili, pe baza celor două comunicate de presă ale Ministerului Finanțelor. 1. Clarificări privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în formă electronică și semnate cu semnătură electronică calificată;2. Crearea cadrului legal pentru corectarea erorilor în cazul în care un contribuabil de bună-credință achită o obligație bugetară la un alt organ fiscal decât cel competent; Modificarea va permite virarea sumelor respective către organul fiscal competent, cu păstrarea datei plății inițiale, astfel încât contribuabilul vă beneficia de bonusurile acordate de autorități, cum ar fi plata la jumătate din minimul legal al amenzii;3. Implementarea conceptului ȘAF-T (Standard Audit File for Tax) – un fișier de audit standard pentru schimbul electronic de date contabile de la contribuabil către organul fiscal, într-un format standardizat de date. Astfel, se poate realiza mult mai ușor o analiză și un control fiscal. În plus, se asigură transparența și creșterea gradului de încredere între organul fiscal și contribuabil;4. Reglementarea la nivelul legislației primare a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" la entitățile non-profit/unitățile de cult și clarificarea modului de utilizare a acestor sume de către beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui ANAF;5. Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că în baza de impozitare nu se cuprinde TVA-ul;6. Clarificări privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri/teren pentru clădirile folosite că domiciliu și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acțiuni militare, misiuni și operațiuni pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora și urmașilor celui decedat;7. Clarificarea modalității de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei;8. Clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport;9. Simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;10. Creșterea autonomiei locale, în sensul că autoritățile publice locale hotărăsc acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru participanții la Revoluția din Decembrie 1989.Lista completă a modificărilor aduse celor două legi ( Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală) pot fi accesate, în detaliu, pe site-ul Ministerului Finanțelor