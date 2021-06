STUDIU 3 din 4 angajati au colegi care apartin grupurilor vulnerabile sau minoritare

Martori la situatii discriminatorii

Cei mai multi dintre ei sunt persoane de etnie roma sau maghiara, persoane care practica o credinta religioasa minoritara sau care au o situatie sociala precara."Angajatorii romani au inteles foarte bine aceste lucruri. Rezultatele studiului desfasurat de noi in 2020 aratau ca 36% dintre companiile participante au o abordare strategica a diversitatii si incluziunii, iar 45% abordeaza ad-hoc aceasta tematica.In calitate de cercetatori, am fost placut surprinsi sa vedem ca eforturile companiilor de a asigura un mediu de lucru divers si incluziv sunt confirmate si de catre cei direct vizati. Mai exact, 36% dintre angajati considera ca organizatiile lor au o abordare strategica a D&I." a mentionat Corina Cimpoca, fondator MKOR Consulting.Diversitatea este asociata de angajatii din Romania cu acceptarea si respectul fata de unicitatea fiecarui individ, iar incluziunea este vazuta in primul rand ca egalitate de sanse.Angajatii afirma ca se simt in general confortabil sa lucreze cu persoane ce apartin grupurilor diverse (6.28 puncte din 7). Totusi, exista o tendinta de a discrimina persoanele de etnie roma si pe cele cu situatii sociale precare, cu care angajatii au o relatie strict profesionala.Studiul mai arata ca aproape 4 din 10 angajati au experimentat personal sau au fost martorii unor situatii discriminatorii la locul de munca, in special din cauza orientarii politice, a apartenentei la un grup etnic sau a varstei mai inaintate.Analizele arata ca angajatii tind sa fie mai multumiti la locul de munca atunci cand angajatorii pun accent pe evaluarea corecta a fiecarui angajat si promovarea pe baza performantelor, fara a lua in considerare criterii ce tin de etnie, rasa, gen, clasa sociala, orientari religioase, politice sau sexuale, ori anumite dizabilitati.Nivelul satisfactiei in munca creste atunci cand angajatii simt ca fac parte dintr-un mediu de lucru incluziv, in care se simt apreciati atat profesional cat si ca indivizi, respectati de colegi si superiorii ierarhici, si pot fi ei insisi, exprimandu-si deschis opiniile.Toate acestea confirma faptul ca incluziunea si valorizarea diversitatii si unicitatii fiecarui individ sunt aspecte care nu pot fi neglijate de angajatori.