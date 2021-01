Au scazut comenzile noi din industria prelucratoare cu 5,5% in primele 11 luni din 2020, fata de aceeasi perioada din 2019

"Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2019 au scazut pe ansamblu cu 5,5%, ca urmare a scaderilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (-11,7%), industria bunurilor de capital (-5,8) si in industria bunurilor intermediare (-5,7%). Industria bunurilor de folosinta indelungata a crescut cu 20,3%", arata datele INS.De asemenea, comenzile noi din industria prelucratoare, in luna noiembrie 2020, comparativ cu luna precedenta, au scazut, pe ansamblu, cu 5,8%, ca urmare a scaderilor inregistrate in: industria bunurilor de folosinta indelungata (-16,2%), industria bunurilor de capital (-6,6%), industria bunurilor intermediare (-3,3%) si industria bunurilor de uz curent (-2,1%).Comenzile noi din industria prelucratoare, in luna noiembrie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, au crescut, pe ansamblu, cu 10,9%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de capital (+17,9%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+8,9%) si in industria bunurilor intermediare (+3,9%).Industria bunurilor de uz curent a scazut cu 13,9%.Comenzile noi din industrie reprezinta valoarea contractelor incheiate in luna de referinta intre un producator si un client si privesc livrarile de bunuri si servicii aferente producatorului, indiferent de perioada in care urmeaza a fi onorate. Nu sunt incluse taxele legate de produse (cum ar fi TVA), rabaturile si discount-urile, atunci cand acestea sunt acordate contractual.Citeste si: